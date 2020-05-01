BMW X8 M станет самой мощной M-моделью в истории

Британский Car Magazine раскрыл некоторую информацию о грядущем BMW X8 M. В частности, издание утверждает, что флагманский кроссовер станет самой мощной M-моделью за всю историю марки, получит гибридную силовую установку и полный привод с возможностью принудительного отключения передней оси, как у седана M5.

В середине апреля в патентном ведомстве Германии обнаружили заявку на регистрацию торгового обозначения X8 M. Новинка, по словам инсайдеров, это не X7 с прижатой к корме крышей по аналогии с X5/X6, а роскошный вариант «семерки» с четырьмя посадочными местами и немного другим дизайном. Теперь же благодаря Car Magazine появились данные и о вероятной технической начинке модели, хотя нечто похожее ей предрекали ещё в 2019 году.

Издание утверждает, что X8 M имеет внутризаводское обозначение Project Rockstar и представляет собой гибрид типа PHEV. Новинку описывают как нео-SUV, смесь X6 M и M5 - от седана модели якобы достанется полноприводная трансмиссия с отключаемой передней осью. В движение кроссовер будет приводить бензоэлектрическая силовая установка на базе битурбодвигателя V8 4.4, дополненного 200-сильным мотором eDrive, суммарная отдача которой приблизится к 750 лошадиным силам и 1000 Нм крутящего момента.

Электрическими технологиями с будущим M-флагманом поделятся модели iX3 и iNext. Это касается как блока eDrive, объединяющего электромотор, трансмиссию и силовую электронику в едином модуле, так и тяговой батареи. Премьера «заряженного» гибрида состоится либо в конце 2021 либо в начале 2022 года.