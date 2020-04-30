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Названы автомобили, которые почти не ломаются
11:57 30.04.2020 |
Специалисты немецкой организации TUV составили рейтинг автомобилей, продаваемых на европейском рынке, которые почти не ломаются. В исследовании учитывалась частота посещения сервисных центров транспортными средствами за последние три года.
Самым надежным автомобилей эксперты признали Mercedes-Benz GLC. Кроссовер оказался лидером среди моделей с пробегом около 55 тысяч километров, которые за последние 2-3 года посещали автосервис. При этом в первую десятку вошли еще пять моделей немецкой марки: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe и SLC/SLK.
Кроме «Мерседеса» самыми надежными европейскими автомобилями признали Audi A1, а также Q5 и Q3, Porsche 911 и Mazda CX-3 - единственный автомобиль не немецкого производства в рейтинге. Худшими в этом рейтинге стали две модели Dacia (Renault) Logan и Duster, а также Citroen Berlingo.
В феврале аналитики консалтинговой компании J.D. Power определили самый надежный автомобиль 2019 года. После проведенного опроса среди владельцев трехлетних автомобилей, в котором специалисты выявляли количество проблем, с которыми хозяева столкнулись за два года эксплуатации, победителем стал южнокорейский бренд Genesis. В тройку лидеров также вошли Lexus и Buick.
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