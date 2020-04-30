Lexus выпустил упрощенную версию гибридного NX

Компания Lexus расширила гамму гибридных кроссоверов NX на европейском рынке. Японская компания выпустила упрощённую версию NX 300 h с передним приводом, 17-дюймовыми колёсами и пересмотренным оснащением. Новая модификация легче, дешевле и экономичнее бензин-электрического NX с четырьмя ведущими колёсами.





Ключевое техническое отличие переднеприводного NX 300 h - отсутствие 68-сильного электромотора в приводе задней оси. Однако на динамические характеристики отказ от второго электродвигателя не повлиял, ведь связка бензинового «атмосферника» 2.5 мощностью 155 лошадиных сил и переднего 143-сильного электромотора осталась прежней.

Базовый NX 300 h по прежнему выдаёт пиковые 197 лошадиных сил, набирает с места 100 километров в час за 9,2 секунды и разгоняется до максимальных 180 километров в час.





Lexus утверждает, что переднеприводный гибридный NX позволяет сэкономить 0,5 литра бензина на 100 километров пробега, а расход топлива в смешанном цикле снизился до 7,1 литра на 100 километров. Кроме того, уменьшился уровень выбросов, а базовая цена переднеприводного NX 300 h в Великобритании составляет 35 860 фунтов стерлингов - это на 1250 фунтов стерлингов меньше, чем у полноприводного.



