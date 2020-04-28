«Спортивно-универсальные купе» (SUC), как теперь принято называть кроссоверы со скошенной крышей и меньшим объёмом багажника, становятся всё более популярны: после того, как BMW когда-то выпустил модель X6, появились Mercedes-Benz GLE Coupe, Audi Q8, Porsche Cayenne Coupe и многие другие. Но почему купеобразные кроссоверы стали так популярны? Как сообщает издание Autoblog со ссылкой на данные американской исследовательской и консалтинговой компании Strategic Vision, для этого есть несколько аргументов.

К примеру, покупатели SUC в среднем на четыре-пять лет моложе, чем покупатели аналогичных кроссоверов в более привычном кузове универсал. Это помогает марке снизить средний возраст покупателей, что является одним из ключевых факторов для оценки привлекательности бренда. Вдобавок покупатели купеобразных кроссоверов менее чувствительны к стоимости автомобиля, чем покупатели «обычных» модификаций, а это означает, что для автопроизводителей такие версии являются более рентабельными.