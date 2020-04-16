BMW намекнула на появление кроссовера X8 M

В базе немецкого патентного бюро обнаружена заявка на регистрацию торгового обозначения X8 M. Документы поданы от лица BMW 23 марта этого года. Предполагается, что под этим индексом скрывается роскошная версия X7 с четырьмя посадочными местами, более дорогой отделкой и «битурбовосьмеркой» 4.4, выдающей более 600 лошадиных сил.

Внешне «икс-восьмой» во много будет повторять стоящий на ступеньку ниже X7. Причем инсайдеры утверждают, что модель не станет купеобразной версией «семерки» по аналогии с X5/X6, но все же получит слегка измененный профиль. Основными же отличиями статут более роскошная отделка салона, расширенное оснащение и раздельные кресла на втором ряду. А вот чего точно ждать не стоит, так это мотора V12.

Двенадцатицилиндровый двигатель и взятый курс на сокращение выбросов CO₂ не сочетаются между собой, поэтому компания приняла решение о постепенном отказе от агрегата. И хотя седан M760i с V12 6.6 еще продается на нескольких рынках, после выхода модели нового поколения уйдет и оттуда. В таком случае для X8/X8 M останется только один подходящий мотор - битурбированный V8 4.4 от X7 M50i и X5 M. На первом «восьмерка» выдает 530 сил, а на втором - 600 либо 625 сил. Впрочем, запас прочности у двигателя большой, ведь как показало ателье Manhart, его можно раскачать до 700 сил и 900 Нм момента.