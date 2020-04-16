Финансовые новости
- |
- 16.04.20
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
BMW намекнула на появление кроссовера X8 M
14:08 16.04.2020 |
В базе немецкого патентного бюро обнаружена заявка на регистрацию торгового обозначения X8 M. Документы поданы от лица BMW 23 марта этого года. Предполагается, что под этим индексом скрывается роскошная версия X7 с четырьмя посадочными местами, более дорогой отделкой и «битурбовосьмеркой» 4.4, выдающей более 600 лошадиных сил.
Внешне «икс-восьмой» во много будет повторять стоящий на ступеньку ниже X7. Причем инсайдеры утверждают, что модель не станет купеобразной версией «семерки» по аналогии с X5/X6, но все же получит слегка измененный профиль. Основными же отличиями статут более роскошная отделка салона, расширенное оснащение и раздельные кресла на втором ряду. А вот чего точно ждать не стоит, так это мотора V12.
Двенадцатицилиндровый двигатель и взятый курс на сокращение выбросов CO₂ не сочетаются между собой, поэтому компания приняла решение о постепенном отказе от агрегата. И хотя седан M760i с V12 6.6 еще продается на нескольких рынках, после выхода модели нового поколения уйдет и оттуда. В таком случае для X8/X8 M останется только один подходящий мотор - битурбированный V8 4.4 от X7 M50i и X5 M. На первом «восьмерка» выдает 530 сил, а на втором - 600 либо 625 сил. Впрочем, запас прочности у двигателя большой, ведь как показало ателье Manhart, его можно раскачать до 700 сил и 900 Нм момента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Антиколомойский» регламент: Удастся ли «слугам» преодолеть «поправочный террор»
|«Прямой диалог с Донбассом» и другие идеи Кремля
|Не вовремя и не к месту. Почему Кабмин ничего не добьется регулированием цен
|Суркисы обыграли ПриватБанк на 7 млрд, но денег пока не получат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M
|Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса
|Microsoft анонсировала «Планетарный компьютер»
|Представлен флагманский смартфон Honor 30 Pro+ с камерой почти как у Huawei P40 Pro
|Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек
|Представлен OnePlus 8 — удешевлённый флагман стоимостью от $699
Это интересно
|BMW не откажется от выпуска седанов
|Cadillac не планирует электрифицировать младшие седаны
|Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов