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BMW не откажется от выпуска седанов
13:34 14.04.2020 |
Как рассказал в интервью изданию Autoblog главный дизайнер марки Домагой Дукеч, несмотря на растущую популярность кроссоверов, BMW не откажется от выпуска седанов, и вот почему. Баварцы, которые благодаря модели Х6 считаются первооткрывателями жанра купеобразных кроссоверов, намерены и дальше развивать модельную линейку седанов. Для пущей убедительности дизайнер провёл параллели с современной архитектурой, сравнив кроссоверы с повседневными домами, а седаны - с более изысканным жильём.
Если первые представляют собой пространство с объединёнными в единую зону кухню и гостиную, то вторые обладают отдельными комнатами с соответствующим предназначением. По словам Дукеча, в Китае и некоторых других рынках предпочитают как раз «элегантную архитектуру», а не «кухни в американском стиле» - то есть ценят седаны с отделёнными друг от друга салоном и багажником. Американцы и европейцы, наоборот, выбирают практичность и универсальность на все случаи жизни, что можно найти в кроссоверах.
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