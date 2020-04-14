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Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой
15:40 13.04.2020 |
Как сообщает издание BMW Blog, со сменой поколений электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой, при этом седан получит сразу две «заряженных» версии из линейки M Performance. Вместо нынешнего флагмана M760Li с 6,6-литровым 609-сильным мотором V12 баварцы выпустят электромобиль, который, предположительно, получит индекс i7 M60 или Mi7. Он получит как минимум два электромотора суммарной мощностью не менее 650 лошадиных сил и аккумуляторную батарею ёмкостью более 100 киловатт-часов, полного заряда которой хватит примерно на 640 километров.
Второй моделью из серии M Performance станет подключаемый гибрид M750e с силовой установкой на базе рядной «шестёрки» мощностью более 500 лошадиных сил. Должна остаться и нынешняя версия 745e. Индекс i7 при этом получат ещё два баварских электрокара: заднеприводный i740 с одним электромотором и полноприводный i750 с двумя. Их мощность составит 350-450 лошадиных сил. А модификаций с ДВС у «семёрки» останется только две: бензиновая 740i и дизельная 735d.
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