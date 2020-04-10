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Компания Jacob & Co. представила модель Bugatti Chiron Tourbillon
22:15 10.04.2020 |
Часовая мануфактура Jacob & Co. представила наручные часы Bugatti Chiron Tourbillon, механизм которых имитирует работу двигателя W16. Калибр JCAM37 собран вручную из 578 деталей и закреплен на амортизирующих пружинах. Стоимость часов - 280 000 долларов.
Модель Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon оснащена сложным механизмом с ручным подзаводом, в котором есть блок цилиндров, коленчатый вал и поршни, имитирующие работу шестнадцатилиндрового двигателя «Широна». При нажатии на кнопку с правой стороны корпуса вал начинает раскручиваться от одного из заводных барабанов, заставляя «двигатель» работать. При этом сбоку вращается пара крошечных «турбонагнетателей», регулирующих крутящий момент.
Часы получили парящий турбийон, каретка которого наклонена под углом 30 градусов, и индикатор запаса хода в виде датчика уровня топлива. Механизм закреплен на нескольких амортизирующих пружинах; вместо жесткого штока, связывающего заводную головку с пружиной, используется гибкий. Ещё одна особенность - встроенный в «двигатель» механизм репетира, создающий «шум мотора». Корпус изготовлен из титана, а стекло - сапфировое.
Гиперкару Bugatti Chiron свои часы посвятила и компания Parmigiani. Модель Bugatti Type 390 разрабатывали пять лет. Она представляет собой цилиндрический блок, соединенный с прямоугольным модулем, где расположен скелетонизированный циферблат. Механизм этих часов не менее сложный: он состоит из двух заводных барабанов и подключённого к ним через трехуровневую планетарную систему с демультипликатором турбийона.
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