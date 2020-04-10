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Lexus обновил купе LC
14:36 10.04.2020 |
Американский офис Lexus анонсировал обновления для купе LC 2021 модельного года. Двухдверка стала легче, получила новые элементы подвески, обновленное программное обеспечение коробки передач и мультимедийку с поддержкой платформы Android Auto.
Ключевым отличием обновленного Lexus LC от модели 2020 модельного года станет ощутимый прирост в остроте реакций. Достигнуто это за счет снижения неподрессоренных масс на десять килограммов: установки алюминиевых нижних рычагов подвески, полых стабилизаторов увеличенного диаметра, высокопрочных пружин и облегченных 21-дюймовых задних колес.
Заодно увеличен ход передней подвески, оптимизирована жесткость отбойников и задних стабилизаторов. Эти меры позволили двухдверке прибавить в комфорте и сделать отклики на действие рулем более линейными.
Докручивать машину в поворотах на средней и высокой скорости помогает новая для LC надстройка электронной системы стабилизации под названием Active Cornering Assist. Ассистент предполагает несколько уровней вмешательства в тормозную систему: он «закусывает» внутренние по отношение к центру поворота механизмы, варьируя усилие в зависимости от величин продольных и поперечных ускорений.
Вдобавок у Lexus LC 500 изменились тайминги и логика работы десятидиапазонного автомата. Теперь трансмиссия дольше держит передачу при нахождении в так называемой активной зоне, то есть с открытой на 50-70 процентов дроссельной заслонкой, «усиливая ощущения от ускорения». Не обошли стороной и гибрид LC 500h: его Multi-Stage Hybrid System на выходе из поворотов переходит на вторую передачу, а не третью, как было раньше.
Среди других изменений - обновленная медиасистема с 10,3-дюймовым дисплеем, поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и голосового помощника Amazon Alexa, два новых окраса кузова (оранжевый Cadmium Orange и зеленый Nori Green Pearl, колеса на 20 дюймов в цвете Dark Graphite и отделка салона кожей Flare Red.
Под капотом LC 500 по-прежнему установлен атмосферный V8 объемом пять литров, который выдает 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Гибрид LC 500h в движение приводит силовая установка из V6 3.5, двух электромоторов и тяговой батарее - её суммарная мощность составляет 359 сил и 475 Нм момента. До «сотни» гибрид разгоняется за пять секунд, а LC 500 - за 4,7 секунды.
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