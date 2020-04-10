World Car of the Year-2020: победителем стал кроссовер Kia Telluride

В шорт-лист также входили две модели Mazda - CX-30 и Mazda3.

Kia и Mazda победили и во второстепенных номинациях. Например, «Городским автомобилем года» назвали электрический Kia Soul EV, а Mazda3 взяла приз за лучший дизайн. Porsche Taycan в свою очередь получил сразу две награды - как «Премиальный автомобиль года» и «Спорткар года».

Что же касается главного победителя, Kia Telluride, то он продается далеко не во всех странах. Большой кроссовер, который превосходит по габаритам даже рамный Mohave, дебютировал в начале прошлого года. В движение его приводит 3,8-литровая атмосферная «шестерка» мощностью 295 лошадиных сил, которая сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Стандартно модель предлагается только с передним приводом, однако опционально можно заказать полноприводную трансмиссию с электрогидравлической муфтой.





Изначально итоги конкурса World Car of the Year-2020 должны были озвучить в рамках автосалона в Нью-Йорке, однако в последний момент выставку отменили из-за пандемии коронавируса. По той же причине не состоялись моторшоу в Пекине и Женеве. Недавно были озвучены новые даты проведения Пекинского автосалона - его перенесли на осень, с 26 сентября по 5 октября.