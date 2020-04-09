Fiat представил компактный пикап Strada нового поколения

Компактный пикап Fiat Strada наконец сменил поколение: модель выпускается с 1998 года и с тех пор пережила лишь несколько модернизаций. Новинка будет продаваться на рынке Бразилии, где встанет на ступень ниже более крупного Fiat Toro.





Модель Strada достигает в длину 4480 миллиметров, в ширину - 1732, в высоту - 1608 миллиметров, колесная база равна 2737 миллиметрам. Таким образом, он на 435 миллиметров короче на 112 уже и на 138 ниже пикапа Toro. Заявленный автопроизводителем дорожный просвет Strada составляет 208 миллиметров.

Пикап с несущим кузовом построен на переднеприводной платформе хэтчбека Fiat Argo, но имеет электронную имитацию блокировки дифференциала. Спереди - пружинная подвеска McPherson, сзади - неразрезная балка на рессорах.

В моторную гамму вошел 1,4-литровый «атмосферник» мощностью 88 лошадиных сил, а в качестве альтернативы предложат двигатель объемом 1,3 литра, который выдает 109 сил. Оба агрегата сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач.

На рынке новинка появится в двух исполнения - с четырьмя дверями и двухрядной кабиной (грузоподъемность - 650 килограммов), либо с двумя дверями и однорядной кабиной (720 килограммов). В первом случае объем грузового отсека составляет 844 литров, а во втором - 1 354 литра.

Что же касается оборудования, что базовый пикап оформлен довольно скромно - без светодиодной оптики, с тканевой обивкой кресел, зато с четырьмя подушками безопасности. Для Strada в топовой комплектации предусмотрены светодиодные фары, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и кондиционер. Ожидается, что цены на новый Fiat Strada стартуют с отметки 13,5 тысячи долларов.

В Бразилии новинка должна была появиться в апреле, однако, вероятно, Strada задержится по пути на конвейер из-за остановки производства заводов Fiat. Ранее итальянская компания заявила о временном прекращении работы предприятий из-за пандемии коронавируса.



