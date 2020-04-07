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Как в Украине купить машину дистанционно
12:41 07.04.2020 |
Во время карантина украинцы продолжают покупать себе автомобили. Правда, не так активно, как до него.
По словам главы Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, в марте в Украине было продано 6 259 новых авто. Это минус 14.9% по сравнению с мартом 2019, и минус 10% - с февралем 2020-го.
Как рассказали UBR.ua участники рынка, во многом дальнейшие продажи будут зависеть от того, будут ли ужесточать карантинные мероприятия, а также от уровня заболеваемости по стране. А пока поддержать уровень продаж помогают дистанционные услуги.
Предложение падает вместе со спросом
С учетом того, что автосалоны сейчас закрыты и работают только на дистанционные продажи - показатели упали не так уж и сильно.
Тем более учитывая, что в стране из-за ограничений назрел дефицит транспортных средств. Пока небольшой, но он будет нарастать, учитывая, что большинство автозаводов в мире сейчас не работают, говорят эксперты. Да и автомобилисты пока еще настороженно относятся к дистанционным покупкам такого недешевого "удовольствия", как автомобиль.
"В той или иной мере, дефицит намечается у всех брендов, но и спрос сильно снизится. Люди привыкли выбирать авто в салоне, и удаленная форма не всегда устроит покупателя. Такая форма подходит тем, кто уже определился и ему необходим уже конкретный автомобиль. Но таких покупателей не так много. Поэтому покупку будут откладывать", - отметил директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.
У продавцов сейчас не остается иного выхода, как активно осваивать новый канал продаж, чтобы как-то удержать их объемы в кризис. Благо, банковские отделения работают, наличку можно внести в кассу банка и оплатить покупку. С этим проблем нет.
Банки выполняют перечисления по заявке клиента. Если он вносит часть суммы, а завтра вторую, то банк так и проведет оплату.
"Тем покупателям, кто располагает лишь наличными средствами, в банк все-таки поехать придется. Как и раньше, покупку можно оплатить несколькими траншами (это часто практикуется, чтобы не угодить под проверку финмониторинга, поэтому крупные покупки оплачивают переводами до 150 тыс. грн)", - отметила нам представитель компании Exleasingcar Вера Пустовит.
Отвезут и привезут
Официальный импортер брендов Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche и Bentley в Украине Winner Imports Ukraine помог нам разобраться, как сейчас выглядит на практике процесс продажи автомобиля без визита в дилерский центр.
Выбор автомобиля (варианты):
* самостоятельно, с помощью официальных сайтов. Зачастую здесь можно найти данные о тех автомобилях, которые есть у дилера в наличии на складе. Также клиент может сразу выбрать дополнительное оборудование для оснащения автомобиля;
* запрос с помощью онлайн чата на сайте дилера (страницы в социальных сетях и т.д.). Многие консультанты отдела продаж работают без выходных и сразу отвечают на любые вопросы;
* телефонный звонок в дилерский центр.
Подробная информация про автомобиль
По запросу клиента, консультант направляет всю информацию об автомобиле:
* фото и видеоматериалы;
* детализация опций и дополнительного оборудования, которое уже установлено на авто;
* консультант делает для клиента онлайн-видеообзор нужного автомобиля.
Коммуникация ведется в удобной для клиента форме: по телефону или видеосвязи через мессенджер или электронную почту.
Тест-драйв
Проведение выездного тест-драйва для клиента. Консультант, используя средства индивидуальной защиты во время карантина, доставляет авто в удобное для клиента место и в выбранное время;
Все автомобили дезинфицируют перед и после каждого тест-драйва.
Оформление договора купли-продажи автомобиля
Согласно выбранному автомобилю, дилер направляет договор купли-продажи и счет на оплату, с учетом выбранной комплектации и дополнительного оборудования.
Подписание договора происходит по полученным скан-копиями от клиента.
Счет и оплата
Оплата производится с помощью онлайн банкинга.
Если клиент располагает только наличными средствами, то ему необходимо запланировать визит в банковское отделение.
Регистрация в МРЭО
По запросу от клиента дилер имеет право зарегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД.
Страхование автомобиля
Дилер предоставляет услуги страхования автомобиля онлайн - ОСАГО (автогражданка), КАСКО, "зеленая карта".
Подготовка автомобиля к выдаче
После получения средств на расчетный счет, дилер готовит автомобиль к выдаче клиенту.
Выдача автомобиля
Дилер доставляет автомобиль на эвакуаторе клиенту, в согласованные место и время.
Клиент не платит дополнительные комиссии за доставку авто и его страхование при перевозке к месту назначения.
Знакомство с основными функциями автомобиля
Консультант предоставляет всю информацию об автомобиле онлайн или иным способом коммуникации.
Знакомство с сервисом
Клиента приглашают в дилерский центр на "нулевое ТО": клиент знакомится с персональным сервис-консультантом, менеджером по работе с клиентами, а консультант по продажам отвечает на все вопросы по эксплуатации автомобиля.
Еще одна новая услуга на карантине - "дистанционный сервис". Она заключается в том, что по договоренности автомобиль утром забирают под домом и возвращают после сервиса вечером.
Клиенты получают авто по указанному адресу полностью обработанными всеми средствами дезинфекции, представитель дилерского центра приезжает в маске и перчатках.
"Онлайн-продажи только начинают развиваться в Украине. Тем не менее, мы понимаем: за этим инструментом будущее. Возможно, сейчас лучшее время чтобы усовершенствовать все этапы процесса "в боевых условиях", - подытожили нам в Winner Imports Ukraine.
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