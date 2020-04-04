Nissan назвал три причины отказаться от вертикальных планшетов в машинах

Компания Nissan назвала преимущества горизонтальных экранов, из-за которых стоит отказаться от вертикальных планшетов. В числе доводов приводится безопасность, удобство и дизайн.

В процессе вождения глаза водителя движутся, и взгляд естественным образом перемещается из стороны в сторону - таким образом, он воспринимает больше информации, если объект наблюдения ориентирован горизонтально, пояснил Томомичи Уекури, который возглавляет проект по работе над человеко-машинным интерфейсом (HMI). Он подчеркнул, что аналогичным образом работает и периферическое зрение.

Второй довод в поддержку горизонтального расположения дисплея - это безопасность. Данные выводятся в безопасную зону, которая находится на линии прямого взгляда водителя, ближе к дороге.

В пример приводится компоновка в салоне концепт-кара Nissan Ariya, в котором важная информация выводится в зону, где у традиционных автомобилей находится приборная панель. А данные о работе развлекательной системы и других второстепенных систем отображаются на центральном экране. Оба дисплея вписаны в длинную изогнутую панель, создавая ощущение единого экрана.

Третий довод касается дизайна. В Nissan полагают, что горизонтальная компоновка выглядит красивее и лучше вписывается в интерьер современных автомобилей. Планшеты, установленные вертикально, в компании считают инородной деталью.