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Новый Mitsubishi Pajero научится заряжаться от розетки
23:08 01.04.2020 |
Компания Mitsubishi Motors определилась с концепцией нового Pajero. По сообщению сайта Autohome, возрожденный внедорожник «унаследует» гибридную надстройку у Outlander PHEV и сможет заряжаться от розетки, а его экстерьер будет разработан по мотивам концепта GC-PHEV образца 2013 года.
Вероятно, новый Pajero оснастят турбированным V6 объемом 3.0 литра, которому будут ассистировать 90-сильный генератор и два электромотора, по одному над передней и задней осью. Схема силовой установки идентична используемой на подзаряжаемом гибриде Outlander PHEV, а общая мощность достигнет 340 лошадиных сил.
«Розеточный» Outlander нынешнего поколения комплектуется батареей емкостью 13,8 киловатт-часа и может проезжать на электротяге до 65 километров - похожие показатели автономности можно ожидать и от Pajero. Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero получит 8-ступенчатый «автомат» и превратится в полноразмерный кроссовер.
Китайские СМИ прогнозируют премьеру возрожденного Pajero в конце 2021 года и начало продаж в первом квартале 2022-го. Ранее австралийские журналисты выяснили, что новинка может быть спроектирована на общей платформе с Nissan Patrol.
Актуальное поколение Pajero выпускается с 2006 года, спрос на модель падает, и во многих странах Mitsubishi свернула продажи внедорожника.
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