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В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
18:05 26.03.2020 |
В Лондоне появилась первая улица с фонарями, от которых можно зарядить электрокар. Об этом говорится в блоге компании Siemens, главного разработчика этого проекта.
Компания установила в Сазерленд-авеню в Вестминстере 24 зарядных устройства, которые позволяют заряжать электрокары от уличных фонарей. В итоге улицу назвали Electric Avenue - первой в мире, где все фонари имеют двойное значение.
Сейчас в Лондоне есть 200 точек зарядки для электрокаров. При этом 40% водителей купили бы электромобиль вместо обычного в случае, если инфраструктура для зарядки станет доступнее. Компания Siemens в ближайшее время также оснастит подобной технологией еще 1,3 тыс. уличных фонарей.
Технология использует уже готовую уличную инфраструктуру. Для подключения станций Siemens не приходится дополнительно разрывать улицы и прокладывать новые кабели. В зарядке будет установлен счетчик, который будет считать, сколько используется киловатт-часов, и выставлять за них счет клиенту.
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