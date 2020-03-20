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Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
13:36 20.03.2020 |
Генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк в интервью Car Magazine подтвердил разработку полноразмерного кроссовера, который займёт нишу над Bentayga. Пока неназванная модель станет новым флагманом британского бренда после отставки большого седана Mulsanne.
Говоря о разработке нового кроссовера, Эдриан Холлмарк привёл в пример китайский автомобильный рынок и дал понять, что Bentayga с длинной колёсной базой могла бы стать бестселлером Bentley в Поднебесной и полностью заменить ушедший Mulsanne.
Руководитель Bentley заявил, что инженеры британской марки хотели бы создать «более роскошную и большую Bentayga». Можно сделать вывод, что ожидаемый флагман Bentley не будет абсолютно новой моделью, и под британским брендом выпустят удлинённую модификацию Bentayga с перекомпонованным салоном и дополнительными возможностями персонализации.
Вывод на рынок длиннобазной Bentayga может стать ответом Volkswagen Group концернам Jaguar Land Rover и Daimler. Land Rover открыл сегмент внедорожников с повышенным комфортом, выпустив в 2014 году Range Rover Long с удлинённым на 200 миллиметров салоном, а в прошлом году дебютировал Mercedes-Maybach GLS, который предлагает покупателям другой рецепт ультрароскошного вседорожника-лимузина.
Кроссовер Bentayga приближается к середине производственного цикла, так что Bentley будет стремиться удержать клиентов, расширяя конфигуратор. В прошлом году британская марка предложила покупателям четырёх- и семиместную версию Bentayga, а неделю назад руководитель придворного ателье Mulliner намекнул на возможный выпуск кабриолета Bentayga с мягким верхом.
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