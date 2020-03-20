Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество

Глава BMW Оливер Ципсе поделился подробностями о следующем поколении флагманского седана 7 серии. Он подтвердил слухи о том, что новинка получит четыре силовые установки на выбор: бензиновую, дизельную, гибридную и полностью электрическую. Последняя предусмотрена для самой мощной модификации модели.

Топовая «семерка» BMW появится на рынке с индексом i7 - именно она придет на смену нынешней M760i. Ожидается, что седан переведут на электричество и оснастят батареей емкостью 120 киловатт-часов, на одном заряде которой он будет проезжать до 700 километров. Также клиентам предложат версию с аккумулятором на 80 киловатт-часов с меньшим запасом хода. В компании уже приступили к дорожным испытаниям электрической i7.

Пока же самой мощной «семеркой» остается BMW M760i, которая комплектуется 585-сильным двигателем V12 объемом 6,6 литра. С места до «сотни» такой седан разгонятся за 3,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Ранее сообщалось, что со сменой поколения 7-Series может лишиться агрегатов V8 и V12, сохранив лишь рядную «шестёрку» в различных вариациях - в том числе как подключаемый гибрид. Появление на рынке электрического седана ожидается в конце 2021 года либо в начале 2022 года.