Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль

Компания Lexus и известный лондонский тату-мастер Клаудия Де Сабе представили первый в мире татуированный автомобиль. Им стал субкомпактный кроссовер UX, на кузов которого нанесли традиционный для японской культуры рисунок в виде карпов кои.

Проработка деталей и само нанесение «татуировок» - от первоначальных эскизов до финальных штрихов сусальным золотом - заняли около полугода. В качестве холста Клаудия использовала кроссовер белого цвета, на кузове которого с помощью специального сверла она сначала создала основной узор. Затем художница вручную разукрасила автомобиль, добавив для глубины штрихи из сусального золота, и покрыла всё прозрачным лаком. Выбранный мотив рисунка - карпы кои, в японской культуре символизирующие удачу и настойчивость в достижении целей.





По словам Клаудии, в процессе создании татуировок на автомобиле есть что-то общее с нанесением рисунков на тело человека. Однако в этом проекте ей пришлось больше внимания уделять тому, как меняется форма кузова при переходе от одной части машины к другой.

Кроссовер задуман как трибьют мастерам такуми, навыки которых Lexus использует в работе над своими моделями, и не предназначен для продажи. Тем не менее в компании прикинули стоимость проекта и оценили его в 120 000 фунтов стерлингов.