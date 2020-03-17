Финансовые новости
- |
- 17.03.20
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Спиртовой» суперкар за 400 тысяч евро стал серийным
12:37 17.03.2020 |
Суперкар Roland Gumpert Nathalie, построенный бывшим главой Audi Motorsport Роландом Гумпертом в сотрудничестве с китайским стартапом Aiways, стал серийной моделью. Марка Roland Gumpert анонсировала приветственную серию First Edition и назвала цену - 407 тысяч евро.
Особенность Roland Gumpert Nathalie - силовая установка, в которой объединены 15-киловаттный блок метанольных топливных ячеек с 65-литровым баллоном и буферная тяговая батарея, обеспечивающие суммарную емкость в 178 киловатт-часов. Работает система так: метиловый спирт нагревается до 300-400 градусов Цельсия, в результате чего выделяется водород, из которого электрохимический генератор под капотом получает электричество для питания аккумуляторов.
В движение «Натали» приводят четыре электромотора, выдающие 400 киловатт или 544 лошадиные силы. Каждая пара оборудована синхронизированными друг с другом двухступенчатыми трансмиссиями. С места до ста купе разгоняется за 2,5 секунды, и упирается в максимальные 300 километров в час.
Общий запас хода - 820 километров, хотя раньше говорили о 1200 километрах. Заправка пустого баллона метанолом занимает всего три минуты.
Общий тираж Roland Gumpert Nathalie составит 500 экземпляров. В него также входит партия машин First Edition. В цену приветственной версии включена особая окраска кузова и расширенный перечень оборудования.
Начало поставок клиентам «спиртового» суперкара запланировано на первую половину 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В столичный транспорт не будут пускать без масок и больше 10 человек – КГГА
|Украинцы на самоизоляции будут получать 50% своей средней зарплаты, независимо от страхового стажа
|Готовятся посадки: Станет ли Венедиктова «Пшонкой» Зеленского
|И.о. генпрокурора Чумак написал заявление об увольнении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Работников Минюста подозревают в завладении автомобилей со штрафплощадок
|Samsung создаёт 150-Мп датчик для камер смартфонов
|«Спиртовой» суперкар за 400 тысяч евро стал серийным
|Во Франции ввели штраф 30 тысяч евро за тюнинг электробайков
|Microsoft представила полные спецификации Xbox Series X
|Toyota подготовила замену 5,7-литровому мотору V8
Это интересно
|Экс-коллега Дурова: TON не готова к запуску, а Павел не рад, что в это ввязался
|Bugatti показала «самый спортивный» Chiron
|Koenigsegg создал 1727-сильный семейный мегакар с трехцилиндровым мотором
|Стартап Magic Leap, собравший более 2 млрд долларов на создание устройства дополненной реальности, продается
|Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?
|Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры
|Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд