Во Франции ввели штраф 30 тысяч евро за тюнинг электробайков

Франция вводит жёсткие меры для владельцев электрических велосипедов, которые способны набирать скорость свыше 25 километров в час. В новой редакции французских ПДД за тюнинг электробайков предусмотрен огромный штраф - 30 тысяч евро (2,43 миллиона рублей) и лишение водительских прав на срок до трёх лет или тюремное заключение сроком до одного года.

При необходимости аналогичный денежный штраф может быть наложен на продавца тюнингового оборудования для перепрошивки электрического байка (е-bike), производителя, импортёра или дистрибьютора электробайков, если выяснится, что двухколёсный транспорт может разгоняться свыше указанного лимита в 25 километров в час. На усмотрение судьи продавцы велосипедов с динамикой скутера могут отправиться за решётку на срок до двух лет.

Французские власти решили законодательно запретить модернизацию электробайков из-за роста числа аварий с участием быстрых и бесшумных велосипедов. Владельцы таких транспортных средств пренебрегают шлемами, часто сбивают пешеходов и при этом сложноуловимы для дорожной полиции, так как е-bike не требует учёта, как скутер, а для управления электрическим велосипедом не требуются водительские права.

«Заряженные» электробайки, которые способны разгоняться свыше 25 километров в час, - обычное дело для Европы. Несмотря на запреты производителей, владельцы e-bike могут быстро и недорого форсировать двухколёсный гаджет, заменив колёса, обманув датчики скорости и перепрошив электромотор.

Эксперты уже заметили, что «драконовские» штрафы вряд ли сразу искоренят проблему слишком быстрых велосипедов во Франции, ведь несмотря на строгость, новый закон сложен для исполнения.