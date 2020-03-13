Bugatti показала «самый спортивный» Chiron

Bugatti продолжает множить число разновидностей своей единственной модели - купе Chiron. Вслед за созданным для рекордов Super Sport 300+ компания анонсировала Chiron Pur Sport, который должен быть одинаково проворным на любых скоростях.





Эта модификация «Широна» ориентирована на маневренность и максимально динамичное прохождение поворотов. Для увеличения прижимной силы гиперкару переработали лицевую часть, снабдили новым фиксированным антикрылом и большим диффузором. По сравнению со стандартным Chiron массу модели уменьшили на 50 кг, а центр тяжести опустили еще ниже.

Восьмилитровый W16 по-прежнему выдает 1500 л.с. и 1600 Нм, но инженеры увеличили максимальную частоту вращения на 200 оборотов в минуту - до 6900, а трансмиссию переработали на 80%, сблизив передаточные числа. В компании говорят, что эластичность двигателя улучшилась на 40%. Максимальная скорость Bugatti Chiron Pur Sport составляет 350 км/ч.

В числе других доработок - новая система стабилизации, перенастроенная подвеска с более жесткими (на 65% спереди и на 33% сзади) пружинами, другой титановый выпуск, «аэродинамические» колеса с улучшенной вентиляцией тормозных дисков и разработанной совместно с Michelin резиной Bugatti Sport Cup 2 R для «экстремального сцепления с дорогой». Кроме того, появился новый режим работы ездовой электроники - Sport+.





Производство Chiron Pur Sport стартует во второй половине этого года. В 2020-м предполагается собрать 16 экземпляров по 3,2 миллиона евро за штуку.







