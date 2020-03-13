Koenigsegg создал 1727-сильный семейный мегакар с трехцилиндровым мотором

Шведская фирма Koenigsegg провела пресс-конференцию, где представила две новые модели: скоростной Jesko Absolut и первый в истории бренда четырёхместный мегакар Gemera. Он оснащен двухлитровой битурботройкой с технологией FreeValve, тремя электромоторами, полным приводом и подруливающими задними колесами.





«Семейный» Koenigsegg Gemera имеет четыре посадочных места и два багажника - спереди и сзади. Силовая установка новинки построена на базе битурбомотора TFG 2.0 с тремя цилиндрами, системой смазки с сухим картером и технологией FreeValve. У такого двигателя нет распредвалов, роль которых выполняют пневмогидроэлектрические актуаторы клапанов (PHEA).

«Турботройка» выдает 608 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, а помогают ей три электромотора: два на каждом из задних колес и один на коленвале. Трансмиссия - фирменная KDD, состоящая из гидравлической муфты с изменяемой степенью проскальзывая и главной передачи с постоянным передаточным числом.

Длина Koenigsegg Gemera - 4975 миллиметров, ширина - 1988, в высоту мегакар насчитывает 1295 миллиметров, а расстояние между осями составляет ровно три метра, больше, чем у Porsche Panamera.

В сумме ДВС и электромоторы выдают 1727 сил и 3500 Нм момента, разгоняя среднемоторную Gemera до ста за 1,9 секунды. Максимальная скорость мегакара ограничена 400 километрами в час.

Электромоторы питает 800-вольтовая батарея на 15 киловатт-часов, позволяющая проезжать на электротяге до 50 километров и разгоняться без запуска «турботройки» до 300 километров в час. «Джемера» оборудована полным приводом с контролем вектора тяги на всех колесах и подруливающей задней осью.

Двигатель с FreeValve также предлагает гибкость в выборе топлива. Мегакар работает на биоэтаноле второго поколения, CO₂-нейтральном метаноле Vulcanol, на спиртовой смеси E85 и обычном бензине. Общий запас хода - 1000 километров.

В список оснащения Koenigsegg Gemera входят шесть «умных» подушек безопасности, АБС, антипробуксовочная система, крепления ISOFIX для детских сидений на втором ряду, адаптивный круиз-контроль, развлекательная система, беспроводные зарядки для гаджетов, wi-fi, аудиосистема с 11 динамиками, четыре охлаждаемых и четыре подогреваемых подстаканника.

Общий тираж «Джемеры» составит 300 экземпляров.

Вторая новинка, Jesko Absolut - это ориентированный на максимальную скорость трековый Jesko. Коэффициент лобового сопротивления гиперкара составляет 0,278 Cd. Он оборудован 5,0-литровым V8 с двумя турбонагнетателями на керамических подшипниках, который на обычном топливе выдает 1280 лошадиных сил, биоэтанола E85 - 1600 сил, и «роботом» Light Speed Transmission (LST) с восемью многодисковыми сцеплениями в масляной ванне.



