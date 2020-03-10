Электромобили пока слишком дороги для Bentley

У Bentley есть амбициозный план по электрификации модельного ряда к 2023 году, однако это не означает, что британцы уже готовы выпустить первый электромобиль.

В интервью изданию Top Gear глава Bentley Адриан Холлмарк подтвердил, что первый электромобиль от британской люксовой марки дебютирует не ранее середины 2020-х годов - когда аккумуляторные батареи, предположительно, эволюционируют из литий-ионных в твердотельные, что позволит сэкономить до 30 процентов массы, не потеряв при этом в ёмкости. До тех пор электрического Bentley ждать не стоит - в лучшем случае до 2025 года. «Стоимость аккумуляторов сегодня в шесть раз превышает стоимость двигателя внутреннего сгорания, а стоимость мотора составляет 20 процентов от стоимости всего автомобиля», - отметил Холлмарк.

«Всё это приводит к тому, что перевод модели на электротягу удваивает её стоимость, потому что батареи пока слишком дороги. Надеюсь, что к 2025 или 2026 году мы всё же сможем выпустить электрический Bentley с правильной колесной базой, нужным количеством пассажиров, правильного размера и формы», - утверждает топ-менеджер. Холлмарк также намекнул, что первый британский люксовый электрокар может выйти из ворот придворного ателье Mulliner как эксклюзивная модель, выпущенная крайне ограниченным тиражом. А серийные электромобили пока остаются для Bentley слишком дорогими.