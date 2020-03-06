Новая Skoda Octavia RS перестала быть секретом

Серия уже опубликованных тизеров должна была плавно подвести поклонников быстрых Skoda к эпохальной премьере - «горячей» Octavia, которая впервые обзавелась гибридной силовой установкой. Дебют состоялся только в интернете, и, в общем-то, никаких сюрпризов не принес - за одним исключением.





Как и ожидалось, Skoda Octavia RS с индексом iV получила тот же комплект из бензинового турбомотора и электродвигателя, что и прочие условно «горячие» модели концерна Volkswagen - например, Cupra Leon или Volkswagen Golf GTE. Спарка из 1,4-литрового ДВС и электрической составляющей развивает 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Реализуются они через шестиступенчатый робот DSG.

Бортовой блок аккумуляторов на 13 кВтч должен обеспечить «Октавии» способность проехать на электротяге до 60 км, а на перезарядку батареи от бытовой электросети уйдет шесть часов (при использовании мощного зарядного устройства срок можно сократить вдвое). Вероятнее всего, как и гибридный «Гольф», стартовать новая Octavia RS будет только на электричестве, а турбомотор подключит по достижении порога в 130 км/ч либо при необходимости активного ускорения.

И как раз с ускорением связан подготовленный Skoda сюрприз. Ни Volkswagen, ни Cupra пока не обнародовали конкретных динамических характеристик своих гибридных спорткаров, а вот Skoda не постеснялась. Утверждается, что Octavia RS iV наберет первые 100 км/ч за 7,3 секунды. Соответственно, Cupra Formentor должен оказаться примерно таким же динамичным, а вот Golf GTE и Cupra Leon будут, по всей видимости, чуть быстрее.

Быстрее была и чисто бензиновая «Октавия» предыдущего поколения, которой требовалось на это упражнение менее 7 секунд. Появится ли негибридная модификация у нынешней Octavia RS, пока не уточняется. Кое-какие ставки можно делать, пожалуй, лишь на возможность выхода дизельной версии с уже знакомым 200-сильным мотором, но подтверждения или опровержения этой информации еще предстоит дождаться. Предположительно, Octavia RS с тем или иным ДВС будет показана летом.

Опознать же гибридную Skoda Octavia RS iV можно будет не только по лючку порта зарядки, но и по чуть более развитому обвесу, колесным дискам до 19 дюймов и отчетливо спортивному интерьеру. Выпускать спорткар планируется в обоих кузовах - лифтбэк и универсал - а на рынке он появится, по всей видимости, ближе к середине года.

