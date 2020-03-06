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Dacia показала первый электрический кроссовер
13:52 06.03.2020 |
Бренд Dacia, под которым в некоторых европейских странах продаются «Дастеры» и «Логаны», выпустил первый полностью электрический автомобиль Spring. Это кроссовер с запасом хода 200 километров, который пока находится в статусе концепт-кара, однако уже в 2021 году он воплотится в серийную модель.
Подробностей о новинке немного. Известно, что в длину шоукар достигает 3,73 метра, что сравнимо с Renault City K-ZE - электрическим аналогом модели Kwid, который в прошлом году появился на китайском рынке. В КНР такой кроссовер комплектуется 45-сильным электромотором и батареей емкостью 26,8 киловатт-часа. Запас хода City K-ZE по циклу NEDC - 271 километр.
Однако для европейского Dacia Spring, скорее всего, была взята другая электрическая установка, позаимствованная у Renault Twingo Z.E. Это электромотор мощностью 82 лошадиные силы, который питает блок аккумулятором емкостью 22 киловатт-часа. Заявленый запас хода Twingo Z.E. - 250 километров.
Если для Dacia концепт Spring - первый электромобиль, то в арсенале Renault уже имеются семь электрических моделей. Помимо китайского City K-ZE, это Twizy Z.E., хэтчбек Zoe, фургоны Kangoo Z.E. и Master Z.E., а также седан Samsung SM3 Z.E. (перелицованный Fluence), который продается в Южной Корее.
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