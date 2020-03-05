Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley

Компания Bentley и старейшее британское кузовное ателье Mulliner представили баркетту Bacalar - эксклюзивный родстер с оригинальным экстерьером, созданный на базе купе Continental GT. Новинка станет первым двухместным автомобилем Bentley с 1930 года и будет выпущена тиражом 12 экземпляров. Цена - от 1,5 миллиона фунтов стерлингов.





Визитная карточка Bacalar - созданный с нуля по мотивам прототипа EXP 100 GT кузов. Дизайном модели занималось придворное ателье Mulliner - старейшая кузовостроительная компания, созданная в 1897 году и ведущая свою историю с конца 18 века.

Стилистам фирмы удалось сохранить на мелкосерийном родстере преемственность с концептом за счет структуры задних фонарей, рисунка 22-дюймовых колесных дисков и формы передних фар. С обычным кабриолетом Continental GTC новинку роднят только дверные ручки - все остальные элементы были разработаны специально для Bacalar.

По архитектуре интерьер Bacalar похож на донорский кабриолет: сходства подчеркивают виртуальные приборы, «трехгранная» панель, селектор трансмиссии и конфигурация центрального тоннеля.

У баркетты оригинальный руль, дверные карты и графический интерфейс, иное оформление воздуховодов по центру, специальные сиденья из натуральной шерсти с 148 тысячами стежков. Особый штрих - использование для отделки салона дерева из торфяных болот, возраст которого превышает 5000 лет. Кроме того, предусмотрен эксклюзивный комплект дорожных сумок, выполненных из тех же материалов и в той же цветовой гамме, что и сиденья.





Форм-фактор Continental GT на баркетте сохранен: новинка отличается только расширенной на 20 миллиметров задней колеей. Разработчики были ограничены габаритными размерами исходных купе/кабриолета, так что у Bacalar тот же наклон лобового стекла, идентичные передний и задний свесы и колесная база.

Бензиновый 6,0-литровый W12 с двумя турбонагнетателями форсирован на 24 лошадиные силы до 659 лошадиных сил при неизменных 900 Нм крутящего момента; двигатель сочетается с 8-ступенчатым преселективным «роботом» и системой полного привода. Шасси с активными стабилизаторами перешло от обычного Continental GT.

Bentley Bacalar - самая дорогая и редкая среди новых моделей бренда. Несмотря на стартовую цену в 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Весь тираж родстеров распродан.



