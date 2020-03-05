Финансовые новости
- |
- 05.03.20
- |
- 10:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley
19:27 04.03.2020 |
Компания Bentley и старейшее британское кузовное ателье Mulliner представили баркетту Bacalar - эксклюзивный родстер с оригинальным экстерьером, созданный на базе купе Continental GT. Новинка станет первым двухместным автомобилем Bentley с 1930 года и будет выпущена тиражом 12 экземпляров. Цена - от 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
Визитная карточка Bacalar - созданный с нуля по мотивам прототипа EXP 100 GT кузов. Дизайном модели занималось придворное ателье Mulliner - старейшая кузовостроительная компания, созданная в 1897 году и ведущая свою историю с конца 18 века.
Стилистам фирмы удалось сохранить на мелкосерийном родстере преемственность с концептом за счет структуры задних фонарей, рисунка 22-дюймовых колесных дисков и формы передних фар. С обычным кабриолетом Continental GTC новинку роднят только дверные ручки - все остальные элементы были разработаны специально для Bacalar.
По архитектуре интерьер Bacalar похож на донорский кабриолет: сходства подчеркивают виртуальные приборы, «трехгранная» панель, селектор трансмиссии и конфигурация центрального тоннеля.
У баркетты оригинальный руль, дверные карты и графический интерфейс, иное оформление воздуховодов по центру, специальные сиденья из натуральной шерсти с 148 тысячами стежков. Особый штрих - использование для отделки салона дерева из торфяных болот, возраст которого превышает 5000 лет. Кроме того, предусмотрен эксклюзивный комплект дорожных сумок, выполненных из тех же материалов и в той же цветовой гамме, что и сиденья.
Форм-фактор Continental GT на баркетте сохранен: новинка отличается только расширенной на 20 миллиметров задней колеей. Разработчики были ограничены габаритными размерами исходных купе/кабриолета, так что у Bacalar тот же наклон лобового стекла, идентичные передний и задний свесы и колесная база.
Бензиновый 6,0-литровый W12 с двумя турбонагнетателями форсирован на 24 лошадиные силы до 659 лошадиных сил при неизменных 900 Нм крутящего момента; двигатель сочетается с 8-ступенчатым преселективным «роботом» и системой полного привода. Шасси с активными стабилизаторами перешло от обычного Continental GT.
Bentley Bacalar - самая дорогая и редкая среди новых моделей бренда. Несмотря на стартовую цену в 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Весь тираж родстеров распродан.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада назначила Кулебу главой МИД Украины
|Рада назначила Тарана министром обороны Украины
|Рада избрала новый состав правительства
|Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн
|В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации
|Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley
|Монетный двор Великобритании выпустил семикилограммовую золотую монету номиналом 7 000 фунтов
|Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля
|Компания BMW поменяла логотип
Это интересно
|Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
|Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы
|Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
|Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе