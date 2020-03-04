Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля

Южнокорейский производитель Hyundai провел онлайн-трансляцию, в рамках которой представил электрический концепт-кар Prophecy («Пророчество»). Автомобиль представляет собой концепцию будущей философии дизайна марки.





Новый прототип является последователем прошлогоднего электрического концепта 45 EV. Однако за год работы автомобиль лишился сложных форм в пользу чистых простых линий и минималистичного дизайна, к которому в дальнейшем будут стремиться корейцы при создании серийных моделей.

При этом некоторые элементы от предшественника новинка все же позаимствовала - например, пиксельные фары. В концерте Prophecy они используются как в головной, так и в задней оптике, а также интегрированы в спойлер. В компании утверждают, что это решение в ближайшее время начнет появляться и на серийных автомобилях.

Концепт получил обтекаемые каплеобразный силуэт с покатой линией крыши в духе спорткаров Porsche 911, прозрачный спойлер и фальшрадиаторную решетку, встроенную в задний бампер. В салоне четыре отдельных сиденья, доступ в него осуществляется через распашные двери, а в целях облегчения доступа дизайнеры даже убрали центральную стойку.





Поскольку автомобиль задумывался как беспилотник, традиционных органов управления на центральной консоли нет. Вместо руля по обе стороны водительского кресла установлены джойстики, а роль приборной панели досталась растянувшемуся во всю переднюю панель цифровому дисплею.

Концептуальный электрокар должен был дебютировать в рамках открытия автосалона в Женеве, однако его отменили в связи с эпидемией коронавируса. В итоге южнокорейский автопроизводитель решил провести онлайн-трансляцию в то же время, в которое Prophecy должны были вживую показать публике.



