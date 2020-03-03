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Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
11:55 03.03.2020 |
Компания Goodyear продолжает вести разработки в области покрышек для автомобилей будущего. Представлена концептуальная шина под названием reCharge, особенностью которой является технология самовосстановления.
reCharge - это безвоздушная покрышка, лишённая герметичной камеры. Шине не страшны проколы и порезы. Кроме того, водитель будет избавлен от необходимости контролировать давление.
Главная же особенность новинки заключается в возможности восстановления протектора, который стирается во время эксплуатации транспортного средства. Система предусматривает использование специальной капсулы с особым биоразлагаемым материалом, который позволит по мере износа наращивать рисунок на внешней стороне покрышки для обеспечения необходимых сцепных свойств и оптимального пятна контакта.
Таким образом, автомобилистам не придётся отправлять изношенные шины на свалку - они смогут «самоизлечиваться». Более того, технология позволит менять свойства вещества в капсуле с учётом условий эксплуатации покрышек, климатической обстановки и даже стиля вождения.
Впрочем, пока reCharge - это лишь концепт-разработка. О сроках появления таких шин на рынке ничего не сообщается.
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