Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор

Компания Goodyear продолжает вести разработки в области покрышек для автомобилей будущего. Представлена концептуальная шина под названием reCharge, особенностью которой является технология самовосстановления.

reCharge - это безвоздушная покрышка, лишённая герметичной камеры. Шине не страшны проколы и порезы. Кроме того, водитель будет избавлен от необходимости контролировать давление.

Главная же особенность новинки заключается в возможности восстановления протектора, который стирается во время эксплуатации транспортного средства. Система предусматривает использование специальной капсулы с особым биоразлагаемым материалом, который позволит по мере износа наращивать рисунок на внешней стороне покрышки для обеспечения необходимых сцепных свойств и оптимального пятна контакта.

Таким образом, автомобилистам не придётся отправлять изношенные шины на свалку - они смогут «самоизлечиваться». Более того, технология позволит менять свойства вещества в капсуле с учётом условий эксплуатации покрышек, климатической обстановки и даже стиля вождения.

Впрочем, пока reCharge - это лишь концепт-разработка. О сроках появления таких шин на рынке ничего не сообщается.

