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Renault сделала автомобиль с раздвижным кузовом
17:43 02.03.2020 |
Компания Renault представила концепт Morphoz, который описывают как «видение персональной и совместной электрической мобильности будущего». Шоу-кар встраивается в «умную» энергосистему и имеет раздвижной кузов - он физически трансформируется при переключении режимов движения.
Концепт Morphoz построен на электрической «тележке» CMF-EV, которая ляжет в основу батарейных машин альянса Renault-Nissan. Платформа вариативная: предусмотрены несколько тяговых батарей, различные конфигурации силовой установки и компоновки салона. Например, шоу-кар оборудован одним электромотором (136 либо 218 сил) и аккумулятором на 40 или 90 киловатт-часов, поддерживающим статическую (на парковке) и динамическую (от специального дорожного полотна во время движения) беспроводную зарядку.
Одна из особенностей «Морфоза» - способность становиться частью электрической экосистемы. Эта концепция не нова и подразумевает двухстороннее соединение с сетью и вторичное использование батарей: пока машиной никто не пользуется она снабжает дом электричеством; съемные аккумуляторы можно хранить на зарядной станции, где ими воспользуются владельцы других электрокаров или «умная» сеть запитает от них уличное освещение.
По мнению Renault, емкими батареями лучше просто обмениваться, а не выпускать отдельный аккумуляторный блок для каждого автомобиля - таким образом снизится негативное влияние на экологию.
Renault рассматривает Morphoz как пример адаптивности машин будущего, поэтому концепт наделен возможностью физически изменять свои размеры в зависимости от выбранного профиля движения. Колесная база электрокара варьирует от 2,73 метра в городском режиме до 2,93 метра в режиме Travel. Трансформация происходит на специальных зарядных станциях, где автомобилям за несколько секунд меняют батареи на более емкие. Причем адаптируются не только габариты, но и форма кузовных панелей, и даже светотехники.
При переключении из одного режима в другой меняется ширина переднего крыла, удлиняется капот и задняя часть кузова. Профиль становится более обтекаемым, что снижает коэффициент лобового сопротивления и увеличивает запас хода.
Салон шоу-кара тоже подстраивается под характер движения. К примеру, передний пассажир вправе развернуть кресло против хода, чтобы общаться с людьми на втором ряду, а в режиме «путешествия» задние сиденья автоматически сдвигаются к корме, чтобы увеличить пространство для ног.
Бортовая система с искусственным интеллектом распознает владельца машины еще до того, как он к ней подошел, уведомляя об этом с помощью специальной световой последовательности. В роли ключа выступает смартфон, а значит электромобилем можно поделиться с членами семьи или друзьями.
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