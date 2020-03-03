BMW 5 и 7 серии станут дальнобойными электрокарами

В ближайшие два-три года BMW 5 и 7 серии текущего поколения обзаведутся электрическими версиями. Новинки вполне могут оказаться довольно дальнобойными: технология BMW eDrive уже сейчас позволяет построить электрокар с запасом хода 700 километров. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным издания, электрическая «семерка» BMW (G12) выйдет на рынок в 2022 году, а батарейную «пятерку» запустят годом позже. Их будут собирать вместе с обычными машинами, сохранив в линейке бензиновые, дизельные и гибридные модификации. Все электрифицированные BMW получат технологию eDrive пятого поколения и в зависимости от емкости батареи смогут проезжать до 700 километров без подзарядки.

Экспериментальный BMW Power BEV, «пятерку» с тремя электромоторами и батарей на 45 киловатт-часов, показали в прошлом году. Мощность силовой установки седана составила 720 лошадиных сил и 1150 Нм крутящего момента, а время разгона до «сотни» - менее трех секунд. Тогда в компании заявили, что перспектив пойти в серию у электрокара нет.

Первенцем нового поколения электрокаров BMW станет кроссовер iX3. У него будет один электромотор, смонтированный на задней оси, мощность 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

Тяговая батарея емкостью 74 киловатт-часа на продвинутой смеси NMC 811 позволит кроссоверу проезжать без подзарядки 440 километров (WLTP). Вседорожнику также достанутся аэродинамические колеса, которые на два процента снизят расход электроэнергии.