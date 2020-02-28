Citroen выведет на рынок очень дешевый электрокар

Летом этого года на европейский рынок выйдет новый компактный электрокар Citroen Ami. Причем производитель предлагает три схемы владения автомобилем: обычная покупка, долгосрочная аренда и каршеринг.





Продавать Ami планируют онлайн, с доставкой машины к дому покупателя или до точки самовывоза. Впрочем, производитель не откажется и от традиционной схемы продаж: электрокары завезут в дилерские центры, а также будут выставлять в поп-ап магазинах. Полная стоимость Ami составит шесть тысяч евро; аренда обойдется в 19,99 евро в месяц с обязательным депозитом в 2644 евро; каршеринговый Ami стоит 26 евроцентов за минуту.

В Европе миниатюрный электрокар классифицируется как квадрицикл, а значит для управления им не нужно водительское удостоверение. Длина Ami - 2,41 метра, то есть он немного больше Renault Twizy.





Под полом машины установлена батарея на 5.5 киловатт-часа, которая питает один электромотор. С ним Ami разгоняется до максимальных 42 километров в час и проезжает без подзарядки около 75 километров.

Наполнение аккумулятора от бытовой розетки занимает три часа. В салоне - два смещенных относительно друг друга кресла; роль медиасистемы выполняет смартфон.