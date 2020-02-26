Суббренд Citroen представил новейший премиальный седан

Французская «дочка» Citroen - премиальная марка DS - раскрыла европейскую версию бизнес-седана DS 9. «Девятка» основана на удлинённой версии лифтбека Peugeot 508 L, но отличается от родственной модели типом кузова, дизайном интерьера, более роскошной отделкой салона и наличием передовых электронных ассистентов.





Внешность европейской версии DS 9 в целом повторяет одноимённый бизнес-седан для Китая, «засвеченный» пять месяцев назад. Сохранились и смелое ребро на капоте, и хромированная окантовка воздухозаборников бампера и оптики, и «потайные» дверные ручки а-ля Tesla. Отличия между версиями проявляются только в декоре фонарей и расположении шильдиков.

По габаритам «девятка» сравнима с BMW 5-Series: длина седана - 4933 миллиметра, ширина - 1855 миллиметров, высота - 1468 миллиметров, колёсная база - 2895 миллиметров. DS 9 на 83 миллиметра крупнее, чем Renault Talisman, так что трёхобъёмник группы PSA можно считать флагманской легковой моделью среди французских брендов.

Салон DS 9 - почти точная копия внутреннего убранства кроссовера DS 7 Crossback. У седана и вседорожника общий руль, архитектура передней панели и центрального тоннеля, идентичная виртуальная «приборка» и 12-дюймовый экран медиасистемы. DS 9 «унаследовал» даже часы Breguet между центральными вентиляционными отверстиями и «зубчатое» оформление кнопок около селектора трансмиссии.





В список опций входит адаптивная диодная «поворотная» оптика, специальная подвеска с камерой, «считывающей» неровности дороги и заранее подстраивающей жесткость амортизаторов на каждом из колес по отдельности, мультиконтурные кожаные кресла с вентиляцией, подогревом, охлаждением и массажем, автопилот второго уровня, комплекс DS Safety, включающий в себя систему ночного видения дальностью до 100 метров, систему слежения за состоянием водителя, систему мониторинга слепых зон и ассистент распознавания дорожных знаков.

На старте продаж DS 9 будет предлагаться только с передним приводом и заряжаемой гибридной трансмиссией E-Tense, знакомой по седану Peugeot 508. Силовая установка состоит из бензинового турбомотора 1.6 PureTech, 8-ступенчатого «автомата», 109-сильного электромотора и аккумуляторного блока ёмкостью 11,9 киловатт-часа. Суммарная отдача системы - 225 лошадиных сил. Расчётный пробег на электротяге - от 40 до 50 километров.

В будущем европейская гамма «девяток» пополнится 360-сильным полноприводным гибридом. В Поднебесной DS 9 поступит в продажу с безальтернативной гибридной силовой установкой мощностью 250 лошадиных сил.

Публичная премьера DS 9 состоится на Женевском автосалоне на следующей неделе. Вероятно, на мероприятии PSA раскроет дату начала продаж новинки и прайс-лист для различных рынков.



