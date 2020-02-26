Финансовые новости
- |
- 26.02.20
- |
- 20:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суббренд Citroen представил новейший премиальный седан
09:15 26.02.2020 |
Французская «дочка» Citroen - премиальная марка DS - раскрыла европейскую версию бизнес-седана DS 9. «Девятка» основана на удлинённой версии лифтбека Peugeot 508 L, но отличается от родственной модели типом кузова, дизайном интерьера, более роскошной отделкой салона и наличием передовых электронных ассистентов.
Внешность европейской версии DS 9 в целом повторяет одноимённый бизнес-седан для Китая, «засвеченный» пять месяцев назад. Сохранились и смелое ребро на капоте, и хромированная окантовка воздухозаборников бампера и оптики, и «потайные» дверные ручки а-ля Tesla. Отличия между версиями проявляются только в декоре фонарей и расположении шильдиков.
По габаритам «девятка» сравнима с BMW 5-Series: длина седана - 4933 миллиметра, ширина - 1855 миллиметров, высота - 1468 миллиметров, колёсная база - 2895 миллиметров. DS 9 на 83 миллиметра крупнее, чем Renault Talisman, так что трёхобъёмник группы PSA можно считать флагманской легковой моделью среди французских брендов.
Салон DS 9 - почти точная копия внутреннего убранства кроссовера DS 7 Crossback. У седана и вседорожника общий руль, архитектура передней панели и центрального тоннеля, идентичная виртуальная «приборка» и 12-дюймовый экран медиасистемы. DS 9 «унаследовал» даже часы Breguet между центральными вентиляционными отверстиями и «зубчатое» оформление кнопок около селектора трансмиссии.
В список опций входит адаптивная диодная «поворотная» оптика, специальная подвеска с камерой, «считывающей» неровности дороги и заранее подстраивающей жесткость амортизаторов на каждом из колес по отдельности, мультиконтурные кожаные кресла с вентиляцией, подогревом, охлаждением и массажем, автопилот второго уровня, комплекс DS Safety, включающий в себя систему ночного видения дальностью до 100 метров, систему слежения за состоянием водителя, систему мониторинга слепых зон и ассистент распознавания дорожных знаков.
На старте продаж DS 9 будет предлагаться только с передним приводом и заряжаемой гибридной трансмиссией E-Tense, знакомой по седану Peugeot 508. Силовая установка состоит из бензинового турбомотора 1.6 PureTech, 8-ступенчатого «автомата», 109-сильного электромотора и аккумуляторного блока ёмкостью 11,9 киловатт-часа. Суммарная отдача системы - 225 лошадиных сил. Расчётный пробег на электротяге - от 40 до 50 километров.
В будущем европейская гамма «девяток» пополнится 360-сильным полноприводным гибридом. В Поднебесной DS 9 поступит в продажу с безальтернативной гибридной силовой установкой мощностью 250 лошадиных сил.
Публичная премьера DS 9 состоится на Женевском автосалоне на следующей неделе. Вероятно, на мероприятии PSA раскроет дату начала продаж новинки и прайс-лист для различных рынков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Захочет ли Тигипко возглавить Кабмин при Зеленском
|Наступление в провинции. Зачем «слуги народа» решили уничтожить региональные партии
|Зеленский подписал закон об администрировании налогов
|За весь дом в ответе. Почему украинцы будут получать «космические» платежки за тепло
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года
|Samsung хочет сделать Android более похожим на Windows
|Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров
|Microsoft избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10
|Суббренд Citroen представил новейший премиальный седан
|SpaceX получила разрешение на строительство завода по сборке космического корабля для полётов на Марс
|НКЦБФР предупредила о скам-проекте, продающем свои акции за биткоины
Это интересно
|Samsung представила нового монстра автономности
|Volkswagen выпустит электрический спорткар с инновационной батареей
|Еврокомиссия рекомендует своим сотрудникам переходить на защищенный мессенджер Signal
|Amazon открыла полноценный супермаркет без касс
|Главный конкурент Xiaomi Mi 10. Мощные флагманы iQOO 3 и iQOO 3 5G представлены официально
|Представлен Huawei MatePad Pro — первый планшет с беспроводной зарядкой
|Агентство Consumer Reports опубликовало рейтинг ведущих автомобильных марок