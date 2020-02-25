Агентство Consumer Reports опубликовало рейтинг ведущих автомобильных марок

Некоммерческая организация Consumer Reports, специализирующаяся на защите интересов потребителей, провела очередное исследование автомобильных брендов в США. Эксперты составили рейтинг лучших марок по итогам серии дорожных испытаний, социальных опросов, наличию базовых систем безопасности и критерию «прогнозируемой надёжности».

Лидером рейтинга стал бренд Porsche - все три модели немецкой марки, протестированные Consumer Reports, были рекомендованы к покупке, показали наивысший коэффициент удовлетворённости клиентов, продемонстрировали высокую надёжность и безопасность.

На втором месте в списке оказалась корейская премиальная марка Genesis, на третью строчку опустилась Subaru. Другие места в десятке заняли бренды Mazda, Lexus, Audi, Hyundai, BMW, Kia и MINI. Хуже всего проявили себя автомобили марки Fiat: итальянская компания замкнула рейтинг из 33 брендов; в конце списка расположились Mitsubishi, Jeep, Land Rover, Cadillac, Jaguar и GMC.

Специалисты Consumer Reports подчёркивают, что дорожные тесты новых автомобилей проводились анонимно, для оценки удовлетворённости владельцам машин задавали вопрос «купили бы они автомобиль этой марки снова», «прогнозируемая надёжность» просчитывалась с помощью экспресс-теста владельцев, а безопасность оценивалась в том числе по наличию в базовой комплектации активных и пассивных защитных систем.