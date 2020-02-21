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У Peugeot появился новый пикап
12:59 21.02.2020 |
Компания Peugeot вновь зашла в сегмент пикапов-однотонников с новой моделью Landtrek, разработанной совместными усилиями с китайским партнёром марки. Новинку предложат в версиях с одинарной или двойной кабиной, бензиновыми и дизельными двигателями, а также задним либо полным приводом.
Новый Peugeot Landtrek представляет собой перелицованный китайский пикап Changan Kaicheng F70, который в Поднебесной продается с осени прошлого года. Машины, по сути, отличаются только оформление передней части кузова, декором и логотипами. «Лэндтрек» предложат как шасси с кабиной, одинарной или двойной, а еще в коммерческом варианте с накрашенными бамперами и в «многофункциональной» версии для личного пользования.
В длину пикап с одинарной кабиной насчитывает 5,39 метра, с двойной - 5,33 метра. Ширина в обоих случаях одинакова - 1,92 метра. В зависимости от версии в машину помещается два или три европалета; общая грузоподъемность составляет до 1,2 тонны. Peugeot Landtrek способен буксировать прицепы массой до 3,5 тонны; коммерческий вариант грузовичка не имеет задних бамперов, благодаря чему дверца платформа открывается на 180 градусов.
Гамма двигателей Peugeot Landtrek состоится из дизеля 1.9 мощностью 150 лошадиных сил (350 Нм), сопряженного с шестиступенчатой «механикой» Getrag, и бензинового турбомотора 2.4, выдающего 210 сил и 320 Нм момента. Он может работать в паре с «механикой» или шестидиапазонным автоматом Punch Powerglide со спортивным и Eco режимами работы. Привод задний либо подключаемый полный с понижающим рядом трансмиссии и электронной блокировкой дифференциала eLocker.
Дорожный просвет «Лэндтрека» составляет 214-235 миллиметров. Пикапу нипочем 600-миллиметровые броды; углы въезда и съезда составляют 29 (30) и 27 (26) градусов соответственно. Угол рампы - 25 градусов.
В список оснащения Peugeot Landtrek входит двухзонный климат-контроль, медиакомплекс с 10-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и 10-гигабайтным жестким диском. За безопасность отвечают системы стабилизации (в том числе прицепа) и антипробуксовки, а также помощник при спуске и система кругового обзора с внедорожной камерой в боковом зеркале со стороны пассажира.
Пикап вмещает до шести человек. Спереди можно установить как два раздельных кресла, так и трехместный диван Multiflex. Задний ряд складывается в пропорции 60:40 либо целиком. В салоне есть отсек для мелочевки объемом 27 литров и семь поручней. Грузовая платформа оборудована светодиодной подсветкой и 12-вольтовой розеткой.
Новый Peugeot Landtrek сначала появится в странах Латинской Америки и Африки, а затем выйдет на другие рынки. Европейским покупателям пикап ждать не стоит.
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