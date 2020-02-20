Американец отсудил 150 тысяч долларов за отказ выдать ему номер «Я Бог»

Американец Бенни Харт отсудил 150 тысяч долларов за отказ Департамента транспорта выдать ему номерной знак с надписью IM GOD («Я Бог»). Также суд обязал все же выдать мужчине табличку с такой надписью.

История длится c 2016 года, когда Харт с женой переехали из Огайо в штат Кентукки. До этого мужчина 12 лет ездил по родному штату с номером IM GOD, поэтому после переезда - в Америке номерные знаки привязаны к штату и при переезде нужно получать его заново - заказал себе точно такой же.

Однако в местном Департаменте транспорта мужчина получил отказ. По законам США, водители могут самостоятельно выбрать любую надпись для номера, но она не должна быть вульгарной или непристойной. В ведомстве посчитали, что фраза IM GOD попадает под это определение.

Как пишет The Washington Post, Харта такое решение не устроило: 80-летний атеист заявил, что никто не может доказать, что он не Бог, поэтому и запретить ездить с таким номерным знаком ему тоже не могут. Он нашел адвокатов и подал на Департамент в суд. Весь процесс занял четыре года и в итоге решился победой водителя.

Теперь Департамент обязан выплатить ему компенсацию в размере 150 тысяч долларов, однако все эти деньги пойдут на оплату работы адвокатов. Но для Харта это не главное, ведь он все же добился своего - суд разрешил ему получить номерной знак с надписью IM GOD и установить на свой автомобиль.

В августе прошлого года к лояльному законодательству касательно надписей на автомобильных номерах решил прибегнуть еще один американец. Он купил табличку с текстом NULL («нулевой»), что помогло ему временно обмануть дорожные камеры и паркоматы - все они считывали данные с номера как «отсутствие информации».

Однако мужчина не учел один момент - человеку, на которого действительно зарегистрирован номер NULL, адресуют все штрафы, выписанные на автомобили с нечитаемыми номерами. В итоге ему пришли штрафы на сумму более 12 тысяч долларов.