Финансовые новости
- |
- 20.02.20
- |
- 21:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американец отсудил 150 тысяч долларов за отказ выдать ему номер «Я Бог»
15:26 20.02.2020 |
Американец Бенни Харт отсудил 150 тысяч долларов за отказ Департамента транспорта выдать ему номерной знак с надписью IM GOD («Я Бог»). Также суд обязал все же выдать мужчине табличку с такой надписью.
История длится c 2016 года, когда Харт с женой переехали из Огайо в штат Кентукки. До этого мужчина 12 лет ездил по родному штату с номером IM GOD, поэтому после переезда - в Америке номерные знаки привязаны к штату и при переезде нужно получать его заново - заказал себе точно такой же.
Однако в местном Департаменте транспорта мужчина получил отказ. По законам США, водители могут самостоятельно выбрать любую надпись для номера, но она не должна быть вульгарной или непристойной. В ведомстве посчитали, что фраза IM GOD попадает под это определение.
Как пишет The Washington Post, Харта такое решение не устроило: 80-летний атеист заявил, что никто не может доказать, что он не Бог, поэтому и запретить ездить с таким номерным знаком ему тоже не могут. Он нашел адвокатов и подал на Департамент в суд. Весь процесс занял четыре года и в итоге решился победой водителя.
Теперь Департамент обязан выплатить ему компенсацию в размере 150 тысяч долларов, однако все эти деньги пойдут на оплату работы адвокатов. Но для Харта это не главное, ведь он все же добился своего - суд разрешил ему получить номерной знак с надписью IM GOD и установить на свой автомобиль.
В августе прошлого года к лояльному законодательству касательно надписей на автомобильных номерах решил прибегнуть еще один американец. Он купил табличку с текстом NULL («нулевой»), что помогло ему временно обмануть дорожные камеры и паркоматы - все они считывали данные с номера как «отсутствие информации».
Однако мужчина не учел один момент - человеку, на которого действительно зарегистрирован номер NULL, адресуют все штрафы, выписанные на автомобили с нечитаемыми номерами. В итоге ему пришли штрафы на сумму более 12 тысяч долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Последствия боя под Золотым: Как Россия испытала Зеленского на прочность
|Верховная Рада может все: Когда коррупционера Сытника отправят в отставку
|Чем обернется дело Шабунина для него и Сытника
|Как изменится платежка, когда газ начнут считать по-новому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe
|Американец отсудил 150 тысяч долларов за отказ выдать ему номер «Я Бог»
|Facebook обвиняют в неуплате налогов на 9 миллиардов долларов
|Bentley выпустила версию Continental GTС для «искушенных клиентов»
|Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса
|Безопасность и экономия топлива: Hyundai и KIA разработали «умную» систему переключения передач
Это интересно
|Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей
|Роботы будут собирать смартфоны Xiaomi на 60% быстрее людей
|Microsoft Office на Android. Приложение вышло из стадии бета-тестирования
|Список смартфонов поддерживаемых Google Stadia расширится за счёт устройств Samsung
|В следующем году SpaceX и Space Adventures займутся космическим туризмом
|У Toyota появится спортивный кроссовер с 250-сильным двигателем
|Tesla договаривается с CATL о поставках аккумуляторов, в которых нет кобальта