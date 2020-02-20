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Bentley выпустила версию Continental GTС для «искушенных клиентов»
12:48 20.02.2020 |
Ателье Bentley Mulliner представило особую версию кабриолета Continental GT Convertible для «искушенных клиентов». Исполнение Mulliner Convertible сочетается с любым из двух двигателей, доступных для модели, а отличается особым декором и оснащением. Публичный дебют первого экземпляра Continental GT Mulliner Convertible состоится на автосалоне в Женеве.
Выделится Bentley Continental GT Mulliner Convertible помогут уникальная решетка радиатора Double Diamond, брендированные вентиляционные прорези на передних крыльях и 22-дюймовые десятиспициевые колеса с плавающими ступичными колпачками. Дизайн салона кабриолета вдохновлён концепцией Diamond-in-Diamond: декоративная контрастная просрочка состоит из двух дополняющих друг друга цветов, за счет чего подчеркивается форма рисунка.
Ромбовидный узор нанесен на сиденья, двери, «полку» за вторым рядом сидений и впервые - на накладку центрального тоннеля. Создание такого салона занимает 18 месяцев и требуется около 400 тысяч стежков, то есть в каждом ромбе их 712. Сложный декор дополняют подсвечивающие накладки на пороги, фоновая подсветка с семью цветовыми решениями, часы Breitling с циферблатом из шлифованного серебра и аудиосистема Naim с 20-канальным усилителем. Покупателю на выбор предложены восемь трехцветных вариантов оформления интерьера.
К каждому автомобилю прилагаются два ключа в кожаных чехлах и подарочной коробке. Их цвет совпадает с выбранной темой оформления салона.
Bentley Continental GT Mulliner Convertible можно заказать как с V8 4.0 (550 сил и 770 Нм), так и с W12 6.0 (635 сил и 900 Нм). Оба агрегата сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом. Кабриолет с топовым мотором разгоняется до «сотни» за 3,7 секунды и достигает 333 километров час; версии с «восьмеркой» на ускорение до ста требуется четыре секунды ровно.
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