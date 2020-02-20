Безопасность и экономия топлива: Hyundai и KIA разработали «умную» систему переключения передач

Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой в мире предиктивной системы переключения передач, которая позволит повысить безопасность и комфорт движения, а также снизить расход топлива.

Комплекс получил название Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System. Он позволяет транспортному средству самостоятельно выбирать оптимальную ступень в коробке передач на основе информации о дорожной обстановке и плотности движения.

Ключевой элемент системы - интеллектуальное программное обеспечение блока управления трансмиссией TCU (Transmission Control Unit). Оно анализирует самую разнообразную информацию: это видеоряд от бортовых камер, данные от различных датчиков, включая радар интеллектуального круиз-контроля, а также показания 3D-навигации, которая учитывает наличие спусков и подъёмов, градиент дорожного полотна, профили поворотов и разнообразные дорожные события. При помощи радарного датчика определяется скорость и расстояние между автомобилем и другими участниками движения, фронтальная камера обеспечивает информацию о дорожной разметке и полосах движения.

Комплекс, используя алгоритмы искусственного интеллекта, в режиме реального времени прогнозирует оптимальный сценарий переключения передач. Система, к примеру, может перевести автомобиль в режим движения накатом при продолжительном замедлении или, напротив, перевести трансмиссию в спортивный режим при резком ускорении для встраивания в поток при выезде на магистраль.

Плюс к этому автоматически задействуется режим торможения двигателем при прекращении нажатия на педаль акселератора - это происходит при предстоящем проезде «лежачих полицейских», спусков или мест с более низким лимитом разрешённой скорости.

В целом, система обеспечивает значительное сокращение количества переключений передач, что позволяет экономить топливо. Кроме того, снижается частота использования тормозной системы, что благоприятно сказывается на комфорте движения и на степени износа тормозов. Наконец, повышается уровень безопасности.