Финансовые новости
- |
- 20.02.20
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Безопасность и экономия топлива: Hyundai и KIA разработали «умную» систему переключения передач
11:38 20.02.2020 |
Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой в мире предиктивной системы переключения передач, которая позволит повысить безопасность и комфорт движения, а также снизить расход топлива.
Комплекс получил название Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System. Он позволяет транспортному средству самостоятельно выбирать оптимальную ступень в коробке передач на основе информации о дорожной обстановке и плотности движения.
Ключевой элемент системы - интеллектуальное программное обеспечение блока управления трансмиссией TCU (Transmission Control Unit). Оно анализирует самую разнообразную информацию: это видеоряд от бортовых камер, данные от различных датчиков, включая радар интеллектуального круиз-контроля, а также показания 3D-навигации, которая учитывает наличие спусков и подъёмов, градиент дорожного полотна, профили поворотов и разнообразные дорожные события. При помощи радарного датчика определяется скорость и расстояние между автомобилем и другими участниками движения, фронтальная камера обеспечивает информацию о дорожной разметке и полосах движения.
Комплекс, используя алгоритмы искусственного интеллекта, в режиме реального времени прогнозирует оптимальный сценарий переключения передач. Система, к примеру, может перевести автомобиль в режим движения накатом при продолжительном замедлении или, напротив, перевести трансмиссию в спортивный режим при резком ускорении для встраивания в поток при выезде на магистраль.
Плюс к этому автоматически задействуется режим торможения двигателем при прекращении нажатия на педаль акселератора - это происходит при предстоящем проезде «лежачих полицейских», спусков или мест с более низким лимитом разрешённой скорости.
В целом, система обеспечивает значительное сокращение количества переключений передач, что позволяет экономить топливо. Кроме того, снижается частота использования тормозной системы, что благоприятно сказывается на комфорте движения и на степени износа тормозов. Наконец, повышается уровень безопасности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В рамках исполнительного производства банковские счета украинцев будут блокировать автоматически и по всем долгам
|Наследство от Богдана: Подберет ли Ермак «Довиру» Веревского
|Земля и воля: Какие «мины» подложил Богдан Ермаку
|Азартные игры Кабмина. Зачем Дубилет приравнял губернаторов к скаковым лошадям
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Безопасность и экономия топлива: Hyundai и KIA разработали «умную» систему переключения передач
|ЕС регламентирует работы в области искусственного интеллекта
|Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в большинстве стран Европы
|Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей
|Роботы будут собирать смартфоны Xiaomi на 60% быстрее людей
|Microsoft Office на Android. Приложение вышло из стадии бета-тестирования
Это интересно
|У Toyota появится спортивный кроссовер с 250-сильным двигателем
|Tesla договаривается с CATL о поставках аккумуляторов, в которых нет кобальта
|Минобороны США теперь может узнавать людей на расстоянии до 1 км
|Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi по всему миру
|«Морской старт» перебазируется на Дальний Восток до конца марта
|В США состоялся успешный пуск созданной совместно с Украиной ракеты Antares
|SpaceX увеличила до 300 число микроспутников Starlink на околоземной орбите