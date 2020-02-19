Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей

В Сети опубликовали информацию о силовых установках новой Skoda Octavia RS. В списке, как и обещала компания, будут гибридные двигатели, но для поклонников классических ДВС останутся бензиновые и дизельные модификации.

Фотографию внутреннего маркетингового документа опубликовал твиттер-канал Skoda News. Судя по этому документу, в моторной гамме появится подключаемый гибрид со 150-сильным мотором 1.4 TSI и электромотором мощностью 100 сил. Суммарная мощность агрегата составит 245 лошадиных сил.

Согласно документу, появится эта версия в начале июня, тогда же на рынок выйдет и обычная «Октавия» с аналогичной, но менее мощной гибридной силовой установкой - всего 204 лошадиные силы.

Помимо этого, на рынке появятся и традиционные «эр-эски» с классическим ДВС, причем, если верить документу, речь идет как о бензиновом, так и о дизельном двигателе. Бензиновые Octavia RS будут доступны как с шестиступенчатой «механикой», так и с семидиапазонным «роботом» DSG. Мощность обеих версий одинаковая - 245 сил.

Дизельная версия также получит двухлитровый двигатель, однако его отдача составит 200 лошадиных сил. Коробка передач для этого автомобиля уже будет безальтернативной, в пару к мотору инженеры предложили тот же семиступенчатый «робот» DSG. Все автомобили с традиционными ДВС появятся на рынке чуть позже, в конце августа 2020 года.

Официальный дебют модели состоится 3 марта в рамках автосалона в Женеве. На нем представят именно гибридную версию, поскольку на рынке она появится гораздо раньше. Вместе с ней в продажу поступит обычная гибридная «Октавия», а также ее базовые версии - обе с литровыми моторами TSI мощностью 110 сил.

В конце августа вместе с «заряженными» версиями на рынке появятся полноприводная бензиновая модификация с 200-сильным двухлитровым мотором и 131-сильная модификация с 1,5-литровым битопливном двигателе, работающим и на бензине, и на метане.