Названы самые надежные автомобили в мире

Аналитики консалтинговой компании J.D. Power провели опрос владельцев трехлетних автомобилей и выявили наиболее надежные марки в мире. Победителем в 2019 году стал южнокорейский бренд Genesis.

Всего эксперты опросили по 100 владельцев автомобилей каждого бренда и проанализировали количество проблем, с которыми они столкнулись за два года эксплуатации. При этом жалобы делят на несколько категорий, но учитывают все: начиная от выхода из строя фар и заканчивая проблемами с подключение смартфона по Bluetooth, а также переоцененными водителем возможностями ассистирующих систем.

По итогам опроса, производителем самых надежных автомобилей стала южнокорейская марка Genesis: у двух моделей выявили 89 жалоб на 100 автомобилей. На втором месте оказался Lexus, у которого зафиксировали 100 жалоб, а третье место досталось «Бьюику» с результатом 103 жалобы. При этом Genesis участвует в рейтинге впервые - по правилам, автомобили бренда должны продаваться на рынке не меньше трех лет, чтобы принять участие в исследовании.

На последних местах рейтинга расположились четыре производителя,у которых на каждую машину поступило в среднем по две жалобы от каждого владельца. В их числе: Volvo (185 жалоб), Jaguar (186 жалоб), Chrysler (214 жалоб) и Land Rover с рекордным показателем в 220 жалоб на 100 машин.

До этого восемь лет подряд первое место в рейтинге самых надежных трехлетних автомобилей удерживал Lexus. В прошлом году он улучшил свой показатель со 106 проблем до 100, однако все равно был сдвинут на второе место маркой Genesis. Южнокорейский бренд уже участвовал в исследования J.D. Power, но только как новый автомобиль - в этой категории он дебютировал со второго места, а затем дважды становился лидером.

Кроме того, эксперты отметили улучшение среднего показателя по индустрии. Он уменьшился лишь на два пункта (со 136 до 134 проблем), однако по словам организаторов, этот показатель - лучший за последний 31 год.