Финансовые новости
- |
- 14.02.20
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Названы самые надежные автомобили в мире
09:18 14.02.2020 |
Аналитики консалтинговой компании J.D. Power провели опрос владельцев трехлетних автомобилей и выявили наиболее надежные марки в мире. Победителем в 2019 году стал южнокорейский бренд Genesis.
Всего эксперты опросили по 100 владельцев автомобилей каждого бренда и проанализировали количество проблем, с которыми они столкнулись за два года эксплуатации. При этом жалобы делят на несколько категорий, но учитывают все: начиная от выхода из строя фар и заканчивая проблемами с подключение смартфона по Bluetooth, а также переоцененными водителем возможностями ассистирующих систем.
По итогам опроса, производителем самых надежных автомобилей стала южнокорейская марка Genesis: у двух моделей выявили 89 жалоб на 100 автомобилей. На втором месте оказался Lexus, у которого зафиксировали 100 жалоб, а третье место досталось «Бьюику» с результатом 103 жалобы. При этом Genesis участвует в рейтинге впервые - по правилам, автомобили бренда должны продаваться на рынке не меньше трех лет, чтобы принять участие в исследовании.
На последних местах рейтинга расположились четыре производителя,у которых на каждую машину поступило в среднем по две жалобы от каждого владельца. В их числе: Volvo (185 жалоб), Jaguar (186 жалоб), Chrysler (214 жалоб) и Land Rover с рекордным показателем в 220 жалоб на 100 машин.
До этого восемь лет подряд первое место в рейтинге самых надежных трехлетних автомобилей удерживал Lexus. В прошлом году он улучшил свой показатель со 106 проблем до 100, однако все равно был сдвинут на второе место маркой Genesis. Южнокорейский бренд уже участвовал в исследования J.D. Power, но только как новый автомобиль - в этой категории он дебютировал со второго места, а затем дважды становился лидером.
Кроме того, эксперты отметили улучшение среднего показателя по индустрии. Он уменьшился лишь на два пункта (со 136 до 134 проблем), однако по словам организаторов, этот показатель - лучший за последний 31 год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россияне или свои: Кому выгодно ударить по Зеленскому из-за Патрушева в Омане
|Между красными линиями. Почему у Зеленского запутались с согласием на особый статус Донбасса
|Удар спутниковой цифрой. Как Дубилет опроверг фантазии Зеленского и Ермака
|Коммуникации Ермака: Как ОП будет строить новую информационную реальность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Электрокроссовер Ford для Европы проедет 600 километров без подзарядки
|Bloomberg: себестоимость PS5 составляет $450 из-за дефицита компонентов
|Названы самые надежные автомобили в мире
|В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение
|Samsung и LG готовят Cloud Top ― планшетные дисплеи для подключения к смартфонам
|Аксессуары для Xiaomi Mi 10: внешний вентилятор, контроллеры и колонка с беспроводным зарядником
Это интересно
|Xiaomi представила дорогие Mi 10 и Mi 10 Pro с Wi-Fi 6 и Snapdragon 865
|Volkswagen представил маленький кроссовер с 20-сантиметровым клиренсом
|Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ получили до 11 часов автономности
|Представлен обновленный Citroen C3
|Samsung рассказала, сколько места будут занимать видео в формате 8K, снятые на Galaxy S20
|В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»
|США обвинили Huawei в установке бэкдоров для доступа к мобильным сетям по всему миру