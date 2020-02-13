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Представлен обновленный Citroen C3
23:22 12.02.2020 |
Хэтчбек Citroen С3 третьего поколения пережил плановое обновление. Компактная модель, выполненная в стилистике кроссовера C4 Cactus, получила измененную переднюю часть, 97 вариантов дизайна экстерьера, 11 электронных систем безопасности и новые кресла Advanced Comfort.
В Citroen говорят, что дизайн передка рестайлинового С3 разработан с оглядкой на концепт CXPERIENCE. Опознать обновленный хэтчбек можно по решетке радиатора с хромированными «усиками», новым фарам, измененным накладкам Airbump и 17-дюймовым колесам иного дизайна. Программа персонализации предусматривает 97 вариантов оформления экстерьера, тогда как у дореформенной машины их было 36. Для C3 предложено два новых оттенка Elixir Red и Spring Blue, четыре цвета крыши и столько же стайлинг-пакетов.
Помимо этого, у хэтчбека появились мягкие сиденья Advanced Comfort из пенополиуретана (толщина слоя увеличена с 2 до 15 миллиметров) с памятью, передние датчики парковки, медиасистема с доступом к фирменным сервисам (вызов экстренной помощи, навигация с пробками и голосовым управлением, платформа для подключения смартфонов и видеорегистратор с возможностью делиться роликами в соцсетях), а еще - 11 электронных систем безопасности. Среди них - помощник при трогании на подъеме, функция распознавания знаков, автоматическое управление дальним светом, камера заднего вида, контроль слепых зон и удержание в полосе.
В моторную гамму обновленного Citroen С3 вошли трёхцилиндровый бензиновые агрегаты 1.2 PureTech мощностью 83 и 110 сил, а также 100-сильный дизель 1.5 BlueHDi. Младший бензиновый двигатель и дизель сочетаются с пятиступенчатой «механикой», старший турбомотор - с механической либо автоматической коробкой на шесть передач.
Прием заказов на обновленный Citroen С3 в Европе начнется через несколько месяцев. Поставки машин покупателям запланированы на июль. Цены пока не объявлены.
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