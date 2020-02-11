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Kia обновила бизнес-седан, который больше и мощнее Optima
19:13 11.02.2020 |
Компания Kia показала модернизированную версию переднеприводного седана Cadenza для американского рынка. Автомобиль получил полностью переосмысленную внешность, новую мультимедиасистему в салоне и прибавил в оснащении, но сохранил безальтернативный 3,3-литровый безнаддувный двигатель V6.
После рестайлинга габаритная длина Kia Сadenza выросла на 25 миллиметров за счёт нового обвеса - теперь от бампера до бампера 4995 миллиметров. Для сравнения длина Optima после смены поколения - 4905 миллиметров, а длина актуального седана для российского рынка - 4855 миллиметров.
Внешне американская Cadenza полностью повторила корейскую версию K7 Premier: отличия сводятся к шильдику на крышке багажника и отражателям в передних фарах. По сравнению с дорестайлинговым седаном изменились все кузовные панели, кроме дверей, крыши и задних крыльев, появилась новая оптика и оригинальный дизайн колёсных дисков.
Интерьер доработан не меньше: 8-дюймовый дисплей развлекательного комплекса формата 4:3 заменён на широкоформатный тачскрин диагональю 12,3 дюйма, между спидометром и тахометром появился 4,2-дюймовый цифровой экран, иначе организовано управление климатической установкой, а дефлекторы вентиляции перегруппированы.
Силовой агрегат и трансмиссию перемены не коснулись: Cadenza продаётся в США только с 294-сильным (крутящий момент 343 Нм) атмосферным 3,3-литровым двигателем в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Зато инженеры Kia обещают улучшенную шумо- виброизоляцию, а также повышение ездового комфорта за счёт новых амортизаторов.
Хотя из американской гаммы из-за отсутствия спроса убрали топовую версию Cadenza, после рестайлинга перечень электронных ассистентов не убавился: в стандартное оснащение входят девять подушек безопасности, адаптивная оптика, система мониторинга слепых зон, «умный» круиз-контроль и функция автоматического торможения при обнаружении пешеходов.
Продажи Kia Cadenza 2020 модельного года в США стартуют через несколько месяцев. Цены на рестайлинговый седан пока не объявлены, а текущая версия стоит от 33 тысяч долларо.
Интерес к бизнес-седану Kia в Северной Америке снижается: за три года продажи Cadenza упали почти в четыре раза до 1630 экземпляров по итогам 2019 года.
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