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Tata показала на выставке в Нью-Дели субкомпактный концептуальный вседорожник HBX
12:19 11.02.2020 |
По габаритам новинка находится между классической трёхдверной «Нивой» и вседорожником Chevrolet Niva: длина HBX - всего 3860 миллиметров, колёсная база - 2445 миллиметров.
Технически Tata HBX повторит недорогой хэтчбек Altroz, разработанный вокруг переднеприводной модульной платформы ALFA. Ожидается, что кроссовер «унаследует» у «пятидверки» 1,2-литровый бензиновый атмосферный трёхцилиндровый мотор, однако отдача двигателя возрастёт до 86 лошадиных сил и 113 Нм крутящего момента. Не удивит и трансмиссия: даже «концептуальный» HBX получил 5-ступенчатую «механику».
Судя по представленному в Нью-Дели предсерийному прототипу, конвейерный HBX сохранит смелый дизайн экстерьера концепта H2X, дебютировавшего на Женевском автосалоне в прошлом году.
От футуристического интерьера на бюджетной модели откажутся: серийный HBX получит традиционный салон в духе Altroz с идентичной мультимедиасистемой, аналоговыми шкалами приборной панели и похожим рулём.
Индийские СМИ предполагают, что в течение пары лет вседорожник HBX обзаведётся полностью электрической версией, благо архитектура шасси предусматривает выпуск и электрокаров, и гибридов.
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