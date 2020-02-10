44 процента американцев готовы отказаться от личных автомобилей

Исследование показывает, что почти половина владельцев личных автомобилей в США в перспективе готовы от них отказаться в пользу беспилотных такси.

Автомобильная индустрия инвестирует в разработку беспилотных транспортных средств 75 миллиардов долларов в период между 2019 и 2023 годами. На сегодняшний день более 60 компаний работают над технологиями автономного вождения 4 или 5 уровня, и неспроста: как сообщает издание Medium, 44% из 1594 опрошенных американцев готовы полностью отказаться от владения личным автомобилем в пользу роботизированных такси и беспилотного каршеринга. Глава компании Cruise Automation уверяет, что среднестатистическая семья из Сан-Франциско сэкономит примерно 5000 долларов, отказавшись от владения автомобилем.

В Германии, где было опрошено 1 015 человек, пересесть с автомобиля на беспилотник готовы и вовсе 52%. В Китае, где было опрошено 1 072 человека, автономное такси готовы выбрать 84%. Аналитики объясняют эту разницу тем, что при более низком уровне доходов владение автомобилем обычно является более тяжёлым бременем. В США потребители готовы платить до 1 709 долларов за автопилот второго уровня и 1 868 долларов - за технологию четвёртого уровня. В Германии потребители готовы платить 1 488 долларов за второй уровень и 1 844 доллара - за четвёртый. В Китае потребители готовы расстаться с 2 178 долларами за второй уровень и 2 343 долларами - за четвёртый.