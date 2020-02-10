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Lexus выпустит автомобиль с автопилотом второго уровня
11:40 10.02.2020 |
Президент Lexus анонсировал выход первого автомобиля марки, оснащённого автопилотом, который можно будет обновлять с целью расширения функциональности.
Как сообщил президент Lexus Кодзи Сато в интервью изданию Autonews, уже в нынешнем году в модельном ряду японской марки появится первый автомобиль с автопилотом. Это будет система полуавтономного вождения второго уровня: топ-менеджер отметил, что автопилот будет способен управлять автомобилем без необходимости держать руки на руле, однако смотреть на дорогу и контролировать обстановку вокруг по-прежнему будет необходимо. Впрочем, второй уровень будет лишь начальным: как только Lexus добавит возможность беспроводного обновления системы, функциональность автопилота можно будет расширить до третьего и последующих уровней.
Сато не уточнил, придётся ли покупателям Lexus с автопилотом заплатить отдельно за активацию системы полуавтономного вождения, подобно тому, как принято в Tesla, а также не сообщил, какая именно модель в этом году получит обновление. Система полуавтономного вождения под названием Highway Teammate разработана компанией Denso и использует лидар, а также набор камер, чтобы ориентироваться в пространстве. Автопилот позволит Lexus самостоятельно менять полосу движения, соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию и пропускать другие автомобили.
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