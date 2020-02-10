Cadillac переведет большинство моделей на электричество

Концерн General Motors уточнил планы по электрификации модельного ряда и раскрыл некоторые детали новой электрической платформы. Она ляжет в основу широкой линейки продуктов, в том числе недавно анонсированного пикапа GMC Hummer EV, но первым её получит кроссовер Cadillac.

На новой модульной «тележке» GM собирается построить порядка десяти различных моделей. Преимущественно все они выйдут под маркой Cadillac. Это будут кроссоверы всевозможных размеров, пикап, коммерческий фургон LCV, беспилотник SAV, вероятно, речь идет о Cruise Origin, модель с «низкой» крышей (хэтчбек или вседорожник) и «экспрессивное» купе. До конца десятилетия, уточняет GM, почти все «Кадиллаки» будут электрическими.

Архитектура предложит максимальную гибкость и более продвинутую батарею большей емкости, химический состав которой разработан совместно с LG Chem. На электромобилях появится цифровая платформа (Digital Vehicle Platform), позволяющая вывести на новый уровень системы безопасности и криптозащиты. Благодаря скоростной связи между отдельными модулями бортовые системы смогут обрабатывать до 4,5 терабайт данных в час; также будет реализована функция обновлений «по воздуху».

Первой моделью, построенной на новой платформе, станет кроссовер Cadillac - его покажут уже в апреле. Причем все электрические «Кэдди» будут иметь полноценные имена, а не буквенно-цифровые индексы. По умолчанию электромобили будут поддерживать высокоскоростную зарядку; запас хода должен превысить 300 миль по американскому циклу EPA (483 километра).