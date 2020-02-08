Новый Cadillac Escalade: дизель, пневмоподвеска и изогнутый 38-дюймовый дисплей

Компания General Motors представила Cadillac Escalade пятого поколения - самый роскошный и большой внедорожник в нынешнем модельном ряду концерна. В гамме двигателей Escalade впервые появился дизель; в перечень опций вошла пневмоподвеска; главным технологическим новшеством стал трёхсекционный 38-дюймовый экран, развёрнутый к водителю.





Сменив поколение, Cadillac Escalade остался узнаваем: сбоку и сзади внедорожник стилистически не изменился, а дизайн передней части кузова выполнен в духе «младшего» кроссовера XT6. Преемственность с другими Escalade обеспечивается за счёт рублёных форм, фирменной пятиугольной решётки радиатора и вертикальных дневных ходовых огней.

Cadillac Escalade Platinum

В основе Escalade - новая платформа GMT T1XX, известная по пикапу Chevrolet Silverado и новым Chevrolet Tahoe/Suburban. От «собратьев» по концерну внедорожник Cadillac унаследовал заднюю многорычажку (у машины предыдущего поколения был неразрезной мост) с возможностью установки пневмобаллонов, десятиступенчатую автоматическую трансмиссию и базовый задний привод с опциональной муфтой подключения передней оси и понижающей передачей.





Гордость нового Cadillac Escalade - изогнутый OLED-дисплей общей диагональю 38 дюймов. Он обещает глубокий черный цвет, большой цветовой диапазон и плотность пикселей вдвое больше, чем у телевизора 4K UHD.

Cadillac Escalade Platinum

Цифровая панель развёрнута к водителю и состоит из трёх мониторов, расположенных на двух уровнях: на переднем плане располагается 14,2-дюймовый виртуальный щиток приборов, слева, на 7,2-дюймовом мониторе, отображаются вспомогательные данные о продолжительности поездки и расходе топлива, а справа находится 16,9-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса, которым можно управлять с помощью шайбы.

Cadillac Escalade Sport

Впрочем, полностью от аналоговых клавиш в Escalade не отказались: привычными кнопками регулируется климатическая установка, а минимальный управленческий набор есть на мультируле. «Кочерги» автоматической трансмиссии в «Кадиллаке» больше нет: режимы трансмиссии переключаются нефиксируемым джойстиком на центральном тоннеле.

Cadillac Escalade Sport

Новое шасси позволило сделать Escalade пятого поколения заметно просторнее и вместительнее : обычный внедорожник предлагает пассажирам третьего ряда 886 миллиметров пространства - на 40 процентов больше, чем предшественник, - а в удлинённом Escalade ESV на галёрке между рядами уже 933 миллиметра. Вырос и объём багажника: семиместный Escalade предлагает 722 литра (прибавка 68 литров по сравнению с предшественником).

Cadillac Escalade Sport

Впервые на «Кадиллаках» дебютировала навигационная система с дополненной реальностью. В перечень электронных помощников входят камеры кругового обзора, система ночного видения с инфракрасными датчиками обнаружения пешеходов и крупных животных, а также модернизированный трассовый автопилот Super Cruise с функцией автоматического перестроения на автомагистралях.





Задним пассажирам доступны два 12,6-дюймовых планшета, которые могут взаимодействовать со смартфонами на Android. В стандартной комплектации Escalade оснащён 19 динамиками и сабвуфером, а опционально внедорожник можно доукомплектовать 36 динамиками и тремя усилителями.



