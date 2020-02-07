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Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis
13:04 07.02.2020 |
Компания Suzuki показала рестайлинговую версию Ignis. Хэтчбеку немного доработали экстерьер, пересмотрели оснащение базовой комплектации, а также дополнили линейку «вседорожным» исполнением MF.
Внешне обновлённый Ignis выделяется иной решёткой радиатора с четырьмя U-образными хромированными воздухозаборниками и дизайном бамперов. Кросс-версия MF получила пластиковый обвес по периметру, серебристую вставку в переднем бампере, рейлинги на крыше и комбинированную окраску кузова с чёрной крышей. Дорожный просвет всех Ignis идентичен - 180 миллиметров.
В салоне рестайлинговые хэтчбеки можно опознать по иными материалами отделки и изменённой панели приборов. Для модификации MF предусмотрено практичное покрытие пола багажника, вставки на дверных картах и центральном тоннеле в цвет кузова, а также обивка сидений из износостойкого кожзама.
Базовая комплектация стала богаче: в списке стандартного оснащения появился подогрев передних кресел, система автоматического торможения и функция программируемого отключения фар после постановки на сигнализацию.
Технически компактные хэтчбеки остались неизменны: под капотом установлен безальтернативный 1,2-литровый атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 91 лошадиную силу (крутящий момент 118 Нм) в сочетании с вариатором и умеренной гибридной системой. В начальной комплектации у Ignis передняя ведущая ось, но за доплату модель можно оснастить полным приводом.
В Японии стартовая цена рестайлинговой версии Ignis - 1,52 миллиона йен ($13900).
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