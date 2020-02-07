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Tata показала электрокар с мхом в салоне
09:27 07.02.2020 |
Индийская компания Tata Motors представила на моторшоу в Нью-Дели прототип будущего серийного кроссовера, получившего название Sierra. У концепта электрическая силовая установка, необычная конфигурация сидений и отделка интерьера из натуральных материалов, в том числе дерева и настоящего мха.
В основу Tata Sierra EV легла модульная платформе Tata ALFA, которая уже используется для хэтчбека Altroz. Однако в случае с концептом была использована особая конфигурация этой «тележки», предназначенная для электромобилей. Шоукар не только является предвестником будущей серийной модели, но и демонтирует новую дизайнерскую концепцию марки под названием Impact 2.0. Ее характерная особенность - плавные линии, простые формы и внимание к деталям.
Весте с названием, доставшимся концепту от оригинальной Sierra, выпускавшейся с 1991 по 2000 год, шоукар унаследовал необычную конфигурацию сидений: задний диван установлен по левому борту машины. При этом у электромобиля четыре двери (включая багажную), одна из которых сдвигается в бок.
Салон оформлен в минималистичном стиле и с упором на «близость к природе», о чем свидетельствует обширное использование натуральных материалов. Из современных систем Sierra EV досталась только цифровая приборная панель - в Tata объяснили это тем, что автомобиль призывает к «цифровому детоксу» или, иными словами, отказу от гаджетов. Поэтому в нем нет даже мультимедийной системы.
По предварительным данным, «товарный» Tata Sierra появится к 2023 году, причем модель получит не только электрическую модификацию, но и версии с моторами внутреннего сгорания.
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