В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro

Национальное управление безопасности движения на трассах министерства транспорта США (NHTSA) объявило в четверг о выдаче стартапу Nuro разрешения на временное развёртывание до 5000 низкоскоростных электрических роботизированных транспортных средств доставки без элементов управления человеком, таких как рулевое колесо.





Следует отметить, что NHTSA впервые одобряет ходатайство, разрешая развертывание автоматизированных систем вождения без соблюдения всех существующих стандартов безопасности США, которых в стране насчитывается чуть менее 75. Законодатели США годами пытались пересмотреть федеральные законы, чтобы ускорить развертывание самоходных транспортных средств.

Министр транспорта Элейн Чао (Elaine Chao) заявила, что для самоуправляемых автомобилей по доставке Nuro «определённые конструктивные особенности, наличие которых традиционно требовало ведомство, такие как зеркала и лобовое стекло для управляемых водителями автомобилей, больше не не имеют смысла».