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Компания Bosch готова выпустить на дороги беспилотники «уже завтра»
15:56 06.02.2020 |
Руководство компании Bosch считает, что у нее все готово к запуску коммерческой эксплуатации беспилотников. Технологические проблемы решены, но рынок сильно зарегулирован, а потребители в большинстве скептически оценивают перспективы автономного транспорта.
В интервью изданию Autocar старший вице-президент Bosch по разработке автономных систем вождения Кей Степпер рассказал, что инженеры компании «преодолели все технологические ограничения», а вывести беспилотники на дороги не позволяют юридические момента и незаинтересованность потребителей.
«Необходимо различать технологические и нетехнологические проблемы, - уточнил Степпер. - Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что технология, аппаратная и программная стороны позволяют перейти к беспилотникам уже завтра. Да, потребует еще время на обкатку и сертификацию, но в остальном у нас всё готово».
Несмотря на достаточную проработку технологии, Степпер считает, что настоящие беспилотники поступят в эксплуатацию не раньше 2025 года. Но даже к тому моменту они не получат достаточного распространения. Пионерами по внедрению беспилотных систем, вероятно, станут коммерческие перевозчики и сервисы райд-хейлинга.Правда, не ясно, насколько Bosch продвинулась в своих исследованиях и смогла ли создать по-настоящему полноценный автопилот. В 2018-м компания показала прототип беспилотного электрического шаттла. Ориентироваться в пространстве машине помогали радары, ультразвуковые сенсоры и ПО на основе высокоточных карт. Предполагалось, что уже в этом году на дороги выйдут два миллиона таких автомобилей. Также Bosch создала для Mercedes-Benz автономную парковку.
Впрочем, насчет беспилотников есть и другое мнение. Например, Джеймс Каффнер из Toyota уверен, что никто из производителей пока еще не приблизился к созданию беспилотника с максимальным, пятым уровнем автономности. На современные системы накладывается много ограничений, говорит Каффнер, это скорость, плотность трафика, погода, разметка, поэтому сейчас можно только поднять вопрос о том, какое количество «запретов» необходимо ввести и будет ли такая система удобна для использования.
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